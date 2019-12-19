2019-12-19T22:26:12+03:00
Происшествия

Очевидец стрельбы на Лубянке: «От бандитов пострадал сотрудник ДПС»

Профессор Александр Тепляшин рассказал "КП" о событиях в центре Москвы [видео]
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Сотрудники полиции и автомобили спецслужб в центре Москвы.Сотрудники полиции и автомобили спецслужб в центре Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В канун Дня СВР в общественной приемной ФСБ неизвестные открыли стрельбу.

…В здании Службы внешней разведки шел праздник – концерт в честь дня СВР. И в это время на Лубянке неизвестные бандиты начали стрельбу.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

- Я услышал выстрелы, сперва не мог понять, что произошло, оказалось, бандиты сначала в общественную приемную ФСБ зашли с автоматами Калашникова, и там открыли огонь, - рассказал профессор Александр Тепляшин. – Это Кузнецкий дом 23, прямо под моими окнами. Я живу в доме Кузнецкий мост дом 17. Как я понял, стрелявших бандитов было трое. Они серьезно ранили сотрудника ДПС, его доставили в реанимацию. Вроде бы ранения получили и еще несколько человек. Спецназ быстро приехал на место происшествия и уложил двоих бандитов. А третий побежал, спрятался и отстреливался. Его то ли ранили, то ли уже тоже убили. По всей вероятности какая-то террористическая организация – сволочи - возьмет на себя ответственность за эту «показательную» стрельбу. Специально, видимо, сделали перед Новым годом и праздниками конторских.

На Лубянке возле здания ФСБ произошла перестрелка. Известно о нескольких пострадавших, в Минздраве подтвердили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения, всего пострадали до пяти человек. Один сотрудник спецслужб погиб. По предварительным данным, в нападении участвовали несколько человек, их нейтрализовали. место происшествия оцеплено. Следственный комитет возбудил уголовное дело уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В канун Дня СВР в общественной приемной ФСБ неизвестные открыли стрельбу.Анна ВЕЛИГЖАНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Стрельба у здания ФСБ на Лубянке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Китае создают искусственное Солнце
К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовы
В центре Москвы из-за перестрелки на Лубянке частично перекрыты дороги
В сети появилось видео ликвидации стрелка на Лубянке в Москве
Очевидцев перестрелки на Лубянке, прятавшиеся в кафе, выпустили за полицейский кардон
Закупать материалы для моста через Волгу под Тольятти начнут уже в 2019 году
ФСБ официально сообщили о погибшем в перестрелке на Лубянке
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки на Лубянке в Москве
В Минздраве рассказали о состоянии силовиков, получивших ранения в перестрелке у здания ФСБ в Москве
Стало известно имя одного из погибших в перестрелке на Лубянке
Путина проинформировали о стрельбе на Лубянке
На Лубянку прибывают взрывотехники
Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован
Из-за стрельбы в Москве перекрыли движение у Лубянки
Пострадавших в перестрелке у здания ФСБ в Москве забрала скорая, случайно проезжавшая мимо
В перестрелке у здания ФСБ в Москве погибли два человека
Появилось видео с места стрельбы в Москве
Катер с туристами врезался в яхту у Пхукета: пострадали 12 человек
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ
Муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут
В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата
Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках
Голикова назвала причины социального сиротства