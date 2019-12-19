Очевидец стрельбы на Лубянке: «От бандитов пострадал сотрудник ДПС»

В канун Дня СВР в общественной приемной ФСБ неизвестные открыли стрельбу.

…В здании Службы внешней разведки шел праздник – концерт в честь дня СВР. И в это время на Лубянке неизвестные бандиты начали стрельбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

- Я услышал выстрелы, сперва не мог понять, что произошло, оказалось, бандиты сначала в общественную приемную ФСБ зашли с автоматами Калашникова, и там открыли огонь, - рассказал профессор Александр Тепляшин. – Это Кузнецкий дом 23, прямо под моими окнами. Я живу в доме Кузнецкий мост дом 17. Как я понял, стрелявших бандитов было трое. Они серьезно ранили сотрудника ДПС, его доставили в реанимацию. Вроде бы ранения получили и еще несколько человек. Спецназ быстро приехал на место происшествия и уложил двоих бандитов. А третий побежал, спрятался и отстреливался. Его то ли ранили, то ли уже тоже убили. По всей вероятности какая-то террористическая организация – сволочи - возьмет на себя ответственность за эту «показательную» стрельбу. Специально, видимо, сделали перед Новым годом и праздниками конторских.

На Лубянке возле здания ФСБ произошла перестрелка. Известно о нескольких пострадавших, в Минздраве подтвердили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения, всего пострадали до пяти человек. Один сотрудник спецслужб погиб. По предварительным данным, в нападении участвовали несколько человек, их нейтрализовали. место происшествия оцеплено. Следственный комитет возбудил уголовное дело уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.