Приморская рыбопереработка получила инвестквоты

13 декабря руководство Федерального агентства по рыболовству подписало приказ о выделении квот на добычу рыбы на Дальнем Востоке в 2020 году. За Группой Компаний «Доброфлотом» закреплено право добыть около 14 тысяч тонн рыбы. Тем самым Росрыболовство выполнило свою часть сделки, предусматривающей в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции» строительство группой компаний «Доброфлот» мощного завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в день.

Фото: пресс-служба ГК «Доброфлот»

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Двумя неделями ранее современный береговой рыбоперерабатывающий комплекс представили вице-премьеру РФ - полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову и губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Руководство группы компаний «Доброфлот» в тестовом запуске продемонстрировала все технологические линии завода.

- Компания выполнила свои обязательства по договору с Росрыболовством в части строительства завода. Мы инвестировали в проект 1,7 млрд рублей, а финансовым партнером выступил банк «ВТБ». Сейчас мы налаживаем оборудование и готовимся к приему мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного не только за счет инвестиционных квот, но и в прибрежных районах Приморья, - сообщил гостям управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Фото: пресс-служба ГК «Доброфлот»

Завод создал 1000 новых рабочих мест (уже ведется активный подбор персонала) и направит 200 млн рублей налогов в год в бюджеты всех уровней. Площадь завода, а также вспомогательных зданий и сооружений - 26 тысяч кв.м. Компания будет производить высококачественное филе и фарш минтая. Производство будет безотходным, так как отходы пустят на рыбную муку и рыбий жир. Предприятие построено экологически безопасным - все промышленные органические стоки заведены в городские очистные сооружения. Водная акватория, прилегающая к заводу, загрязняться не будет. И хотя завод расположен в промышленной зоне поселка Новый Мир, где нет жилых микрорайонов, завод оборудован специальными уловителями запахов, которые помогут избежать дискомфорта при производстве рыбной муки.

Фото: пресс-служба ГК «Доброфлот»

Отметим, что производительность филейной линии согласно требованиям программы «квоты в обмен на инвестиции» - не более 110 тонн по сырью в сутки. Но это только законодательно обусловленный минимум по минтаю. Руководство «Доброфлота» значительно расширило уровень переработки рыбы, сознательно увеличив мощности переработки и виды продукции, которая будет производиться на заводе.

- Мы вернулась к модели рыбопереработки, где основные процессы, общие для всех видов переработки - единые приемка и выгрузка с судов мороженой рыбы, ее хранение и дефростация, а также логистика готовой продукции, а технология, рецептура, разделка распределяются по разным специализированным производствам с привлечением одного трудового коллектива. Именно этот подход предполагает стабильную загрузку и, соответственно, занятость сотрудников, - отметил глава компании.

Фото: пресс-служба ГК «Доброфлот»

С ФЕВРАЛЯ — НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что администрация готова поддержать предприятие в части субсидирования затрат на лизинг и процентов по инвестиционным кредитам.

- Благодаря получению инвестиционных квот компания сегодня уверенно смотрит в будущее, с января начнет рыбалку, а в феврале завод заработает на полную мощность, - подытожил глава края.

Кроме завода по производству филе, высокопоставленные гости ознакомились с базовой инфраструктурой и помещением для нового консервного завода. В планах компании - развитие традиционного для «Доброфлота» производства рыбных консервов, как для поставок в Россию, так и на экспорт. Особенность этого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банок, выпуск которых освоили на собственной фабрике.

Кроме того, в производственном цикле будет предусмотрено изготовление пресервов, копченой и соленой рыбы. Реализация этих проектов позволит окупить компании масштабное строительство.

Фото: пресс-служба ГК «Доброфлот»

- Мы развиваем отрасль, практически утерянную за последние тридцать лет в промышленных масштабах - глубокую переработку рыбы на Дальнем Востоке, в непосредственной близости от зоны вылова- По нашему мнению, это именно та часть рыбохозяйственного комплекса страны, которая больше всего влияет на цену и качество рыбы на прилавках магазинов. Наша стратегия направлена на увеличение добавленной стоимости российского рыбного сырья, - отмечает Александр Ефремов.

Глубокая переработка рыбы на Дальнем Востоке может стать одним из основных векторов развития рыбной отрасли в России на ближайшие годы. Этому способствует близость ресурса - все более востребованной во всем мире дикой рыбы, ограничение объемов вылова для сохранения ее запасов, необходимость выполнения государственных задач по расширению ассортимента и обеспечению населения России доступной рыбы, а также увеличению объемов экспорта сельхозпродукции.