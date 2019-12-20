Мясоед и капуста

Стейк - это ведь мясо, причем не любое мясо, а говядина. Свиной или бараний стейк - уже не стейки, там другие названия есть. А тут вдруг здрасьте - капустный!

С другой стороны, не смущает же вас стейк из лосося в ресторане. Так и тут: стейк, но только из капусты. Главное, чтобы по форме было примерно похоже и готовилось на сковороде (хотя и на гриле тоже ничего).

Вырезаем из середины капусты диск толщиной 5 - 7 сантиметров. Он, конечно, будет норовить развалиться, но это не страшно: скрепим его с двух сторон зубочистками.

Сначала этот стейк надо обжарить на сковороде с совсем небольшим количеством масла (я люблю топленое), дождавшись появления на каждой из сторон коричневой корочки. Она особенно эффектно смотрится, если капуста молодая, ярко-зеленая.

Переворачивать стейк, пусть даже и скрепленный зубочистками, нужно очень аккуратно, вы уж постарайтесь. Когда перевернете, добавьте на сковороду немного воды - чтобы капуста стала мягче. А чтобы стала вкуснее, надо посыпать ее какими-нибудь пряными семенами. Выбирайте: тмин, зира, фенхель, кориандр.

Теперь сковороду поставим в духовку минут на 10 - 15. Капуста запечется, пропитается ароматами. Когда она уже будет на тарелке, посолите, поперчите (я просто посыпаю сванской солью) и положите кусочек сливочного масла. Видеть, как оно тает на поверхности, - сплошное удовольствие. Не меньшее удовольствие - понимать, что хоть сегодня наконец удастся поужинать чем-то легким и вкусным, не все же время мясом питаться.

Но не тут-то было. У меня как мясоеда с этим капустным стейком традиционная проблема: пока он запекается в духовке, я успеваю (обычно помимо своей воли) на другой сковороде приготовить нормальный мясной стейк. И должен вам сказать, они прекрасно сочетаются.