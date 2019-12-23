2019-12-21T10:37:45+03:00
Звезды

«Тяжело было слушать»: зрители шоу «Голос» раскритиковали выступление подопечной Шнурова

Участница выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Тяжело было слушать»: зрители шоу «Голос» раскритиковали выступление подопечной Шнурова«Тяжело было слушать»: зрители шоу «Голос» раскритиковали выступление подопечной ШнуроваФото: Кадр видео
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Выступление на шоу «Голос» Рагды Ханиевой, подопечной Сергея Шнурова, с песней «Выхода нет» группы «Сплин» вызвало массу критики зрителей.

В комментариях к выступлению девушки пользователи видеохостинга YouTube отметили, что выбор песни неудачный, а некоторые критиковали как участницу, так и ее наставника.

«Этот номер показал, что, к сожалению, не всем хорошим вокалистам подвластен любой репертуар. Не справилась», - отметила пользователь под ником Lu Teplyakova.

JarBenFallen11 назвал выступление «преступно слабым» для Рагды, а выбор песни «провалом».

Пользователь MGIMO msk 2018 предположил, что все дело в звуке и участники плохо слышат себя. Он отметил «удивленный взгляд Шнурова», когда девушка не попадала в ноты. «Другие тоже местами мимо нот», - добавил он.

Serge Dombezdna обвинил во всем наставника девушки, который дал ей тихую песню, а ThejohnramborockyIP заявил, что «на проекте как будто какой-то заговор против Сплина». «Как будто специально его песни исполняют не самым лучшим образом для антирекламы», - считает он.

Отметим, что участница прошла в следующий этап шоу. Она будет представлять команду Шнурова вместе с Антоном Токаревом.

Напомним, ранее Сергей Шнуров жестко раскритиковал 32-летнего екатеринбуржца Олег Шадрин, который в итоге не смог пройти отбор на шоу «Голос». Певец назвал исполнение «очень формальным»

Выступление подопечной Сергея Шнурова на шоу "Голос" Рагды Ханиевой вызвало волну критики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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