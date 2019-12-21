2019-12-21T14:34:20+03:00
Звезды

Как Александр Збруев, Дмитрий Певцов, Максим Суханов воплощали Сталина на сцене и в кино

В день рождения «отца народов» мы решили вспомнить, кто из актеров играл его чаще всего
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Михаил Ефремов примерил образ вождя в программе «Гражданина Поэта»Михаил Ефремов примерил образ вождя в программе «Гражданина Поэта»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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ГОЛЬДШТАБ, ГЕЛОВАНИ И СААКЯН…

Впервые Сталина сыграл Семен Гольдштаб в фильме «Ленин в Октябре». Это было в 1937-м году. Сталин сам утвердил Гольдштаба на роль, но после выхода фильма сказал, что актер ему не понравилась. Тем не менее репрессий не последовало и Гольдштаб сыграл Сталина еще в четырех фильмах. У себя в Кировском драматическом театре он считался эталонным исполнителем роли вождя народов в спектакле «Кремлёвские куранты».

Впервые Сталина сыграл Семен Гольдштаб. Фото: кадр из фильма

Впервые Сталина сыграл Семен Гольдштаб.Фото: кадр из фильма

Канонический образ в кино создал Михаил Геловани, что принесло ему четыре Сталинских премии, орден Трудового Красного знамени, звание народного артиста СССР. У Геловани был лишь один "недостаток" - ростом он был заметно выше Сталина. Операторам приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы "укоротить" его на экране. Геловани долгое время был любимым актёром Иосифа Виссарионовича.

Он настолько вошел в образ генералиссимуса, что после войны принимал у себя на квартире ходоков из народа, улаживал семейные конфликты. Он сидел в военном кителе на диване, покрытом персидским ковром, и курил трубку.

Однако, по воспоминаниям режиссера Георгия Данелия, Михаил Георгиевич играл Сталина много раз, но ни разу с ним лично не встречался. В какой-то момент Сталин решил, что грузинский актёр «страдает национальной ограниченностью». "У Геловани сильный грузинский акцент. Разве у меня такой акцент? Подумайте о подходящем актёре на роль товарища Сталина. Лучше всего из русских", - сказал он министру кинематографии Большакову. Выбор пал на театрального актёра Алексея Дикого.

Канонический образ Сталина в кино создал Михаил Геловани. Фото: кадр из фильма

Канонический образ Сталина в кино создал Михаил Геловани.Фото: кадр из фильма

Для Геловани роль Сталина стала своеобразной надгробной плитой. После смерти вождя в 1953-м году и особенно после XX съезда КПСС о нем забыли, в кино его больше не приглашали, кадры, где он в роли Сталина, были вырезаны.

По иронии судьбы Михаил Геловани умер от сердечного приступа 21 декабря 1956 года - в день рождения Сталина. В газетах не было некролога, который полагался народному артисту СССР, только короткие информации в траурной рамке.

И все-таки рекордсменом по количеству сыгранных «сталиных» был не он, а Георгий Саакян, который сыграл Сталина аж в 36 фильмах («Тегеран-43», «Не о Сталине», «Завещании Сталина» и многих других). Георгий Маркарович возглавлял «Клуб двойников отца народов».

Георгий Саакян сыграл Сталина в 36 фильмах. Фото: кадр из фильма

Георгий Саакян сыграл Сталина в 36 фильмах.Фото: кадр из фильма

Самым убедительным Сталиным российского кино называют другого актера - Анатолия Дзиваева («Тухачевский. Заговор маршала», «Земля обетованная Иосифа Сталина», «Поединок», «Берия. Проигрыш», «Жуков», сериал «Убить Сталина»)… Несколько раз играл Сталина Арчил Гомиашвили.

В перестройку пошел не только поток публикаций, разоблачающих сталинский режим, но и фильмов. Оказалось, что многие актеры давно мечтали сыграть Сталина. И даже старались найти психологические основания, чтобы вызвать в себе лирические чувства и даже жалость к нему.

У ПЕТРЕНКО НЕ БЫЛО ПОРТРЕТНОГО СХОДСТВА

Для своего фильма «Пиры Валтасара или ночь со Сталиным» режиссер Юрия Кары пригласил на роль вождя актера Алексея Петренко, у которого портретное сходство со Сталиным было условным. Тем не менее Петренко сыграл Сталина еще шесть раз, но ни разу, по его же признанию, не сыграл Сталина как следует.

Алексей Петренко в роли Сталина в фильме «Пиры Валтасара или ночь со Сталиным» . Фото: кадр из фильма

Алексей Петренко в роли Сталина в фильме «Пиры Валтасара или ночь со Сталиным» .Фото: кадр из фильма

Андрей Кончаловский утвердил Александра Збруева на роль Сталина в фильме «Ближний круг», полагая, что Збруев обладает тем самым «рысьим взглядом», который был у Иосифа Виссарионовича. Эта роль была интересна актеру и по личным мотивам. Его отец, заместитель наркома связи СССР Виктор Збруев, в 37-м, когда сталинская метла мела всех подряд, был арестован и вскоре расстрелян как враг народа. Своего отца актер никогда не видел.

Андрей Кончаловский утвердил Александра Збруева на роль Сталина в фильме «Ближний круг». Фото: кадр из фильма

Андрей Кончаловский утвердил Александра Збруева на роль Сталина в фильме «Ближний круг».Фото: кадр из фильма

Игорь Кваша снялся в образе Сталина в фильме «Под знаком Скорпиона». Эту роль Кваша назвал одной из своих лучших работа, потому что на экране он не узнал себя. Он сыграл отца народов в многосерийной картине «В круге первом» Глеба Панфилова. Сталин интересовал Игоря Квашу еще с молодости: «Я до сих пор стараюсь проникнуть в психологию этого чудовища. Хотя когда в 1953 году вождь умер, я, как и все, плакал… А на похоронах Сталина меня чуть не задавили! Выйдя с траурного митинга в Школе-студии МХАТ, мы с товарищами по крышам пробрались в Колонный зал, где лежал вождь. Оставалось метров четыреста до входа, когда мы спустились на землю и тут же пожалели об этом. Давка была невообразимая, раздавленные люди страшно кричали… ».

Игорь Кваша снялся в образе Сталина в фильме «Под знаком Скорпиона». Фото: кадр из фильма

Игорь Кваша снялся в образе Сталина в фильме «Под знаком Скорпиона».Фото: кадр из фильма

В сериале «Звезда эпохи» Юрия Кары роль Иосифа Виссарионовича исполнил Армен Джигарханян. Позже Армен Борисович согласился быть ведущим в документальном фильме «Как умер Сталин».

В сериале «Звезда эпохи» Юрия Кары роль Иосифа Виссарионовича исполнил Армен Джигарханян. Фото: кадр из фильма

В сериале «Звезда эпохи» Юрия Кары роль Иосифа Виссарионовича исполнил Армен Джигарханян.Фото: кадр из фильма

ГРИМ ДЕЛАЛИ 4 ЧАСА

В многосерийном фильме Андрея Эшпая «Дети Арбата» Сталина сыграл Максим Суханов. Каждый день на грим уходило по четыре часа. В 2011 году Никита Михалков пригласил Суханова сыграть отца народов в картине «Утомленные солнцем — 2: Цитадель».

В многосерийном фильме Андрея Эшпая «Дети Арбата» Сталина сыграл Максим Суханов. Фото: кадр из фильма

В многосерийном фильме Андрея Эшпая «Дети Арбата» Сталина сыграл Максим Суханов.Фото: кадр из фильма

Тем не менее отношение к Сталину у актера критическое: «Сталин – это большая беда для нашей страны, - говорил он в интервью. - Меня ужасает, что ему сегодня ставят памятники. А что касается роли, то здесь ты должен Сталина полюбить на какое-то время, иначе он у тебя не получится».

Андрей Краско в образе Сталина. Фото: кадр из фильма

Андрей Краско в образе Сталина.Фото: кадр из фильма

Роль Сталина в сериале «Фурцева» исполнил Геннадий Хазанов. Сергей Юрский сыграл вождя в фильме «Товарищ Сталин», а Сергей Шакуров - в фильме «Враг народа - Бухарин». Совершенно не похожего Сталина сыграл Андрей Краско в телефильме Есенин». Такой же карикатурный образ получился и у Жерара Депардье в фильме «Диван Сталина».

Геннадий Хазанов в роли вождя народов. Фото: кадр из фильма

Геннадий Хазанов в роли вождя народов.Фото: кадр из фильма

Михаил Ефремов примерил образ вождя в программе «Гражданина Поэта». Недавно Дмитрий Певцов перевоплотился в Сталина на сцене театра «Ленком» в спектакле «Капкан».

Дмитрий Певцов в образе Сталина на сцене театра "Ленком" в спектакле "Капкан". Фото: Екатерины ЦВЕТКОВОЙ.

Дмитрий Певцов в образе Сталина на сцене театра "Ленком" в спектакле "Капкан". Фото: Екатерины ЦВЕТКОВОЙ.

Театральная условность допускает отсутствие портретного сходства, Певцов «усилил» образ кавказским акцентом. Но в этом спектакле есть более похожий на Иосифа Виссарионовича двойник. Его играет Леван Мсхиладзе.

Михаил Ефремов в образе Сталина. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Михаил Ефремов в образе Сталина.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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