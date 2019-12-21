Кети Топурию поздравляют с беременностью

Кети Топурия несколько месяцев встречается с новым возлюбленным. Избранником эффектной певицы стал 35-летний бизнесмен Лев Деньгов. Поклонники артистки с энтузиазмом восприняли новости о переменах в личной жизни красавицы. Многие говорили, что она буквально светится от счастья. Но, похоже, у публики теперь есть еще один повод порадоваться за звезду.

Совсем недавно Кети Топурия перестала скрывать свои чувства к Льву Деньгову. Солистка "А-Студио" дала понять, что между ними все серьезно. "Я тебя люблю", - лаконично подписала один из снимков 33-летняя звезда, на котором мужчина целует возлюбленную.

Пара проводит вместе все свободное время. Кети познакомила Льва с дочерью. А на днях появилось видео, на котором заметен округлившийся животик певицы. С недавних пор Топурия выбирает наряды свободного кроя, чтобы, вероятно, скрыть перемены, произошедшие с ее фигурой. Возможно, у влюбленных скоро появится общий наследник.

ketatime Кети Топурия

"Кети снова будет мамой!", "Мне кажется, или она беременна?", "Слушайте, ну живот-то у нее уже приличный", "Зашла к ней на страничку. Все последнее время она выбирает свободные платья", "Думаю, она станет мамой во второй раз. Поздравляю!", - делятся впечатлениями подписчики.

Стоит отметить, что Кети Топурия случайно познакомилась с Львом Деньговым на одной из светских вечеринок. 8 июня звезда присутствовала на юбилее бойфренда. На вечеринке она исполнила несколько хитов в честь жениха. Топурия называет Деньгова своей любовью. В июле Кети похвасталась дорогим кольцом на безымянном пальце.

Лев Деньгов дважды был женат. От первой супруги у него растет сын Леонид. А вот отношения со второй экс-женой Ириной Рак закончились трагически. В 2015 году у влюбленных родилась дочь, которая через год скончалась. Позднее возлюбленная обвинила мужа в предательстве. В эфире программы "Давай поженимся!" она рассказала, что Лев просто бросил ее наедине с горем. "Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас", - плакалась убитая горем женщина Ларисе Гузеевой.

За плечами у Кети тоже есть развод. В 2013 году артистка вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. У них родилась дочь Оливия. Но в 2017-м супруги развелись, сохранив хорошие отношения ради наследницы.