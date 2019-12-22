Макрон отказался от пенсии в 6220 евро в месяц

21 декабря самому молодому лидеру в истории Пятой республики исполнилось 42 года. До пенсии Эммануэлю Макрону ещё далеко: в 2017 году минимальный возраст выхода на заслуженный отдых в его стране поднялся с 60 до 62 лет, а «время равновесия» (так власти дипломатично называют средний возраст выхода на пенсию) в ближайшее время должно составить и того больше: 64 года. Все эти новации уже вызвали в Париже и других городах очередные протесты, затмившие даже недавние митинги «Жёлтых жилетов» — народного движения за социальную справедливость.

Возможно, именно поэтому Макрон в свой день рождения сделал красивый жест: объявил о намерении отказаться от президентской пенсии. По действующему закону, таковая составляет 6220 евро (почти в шесть раз больше минимальной), не зависит от срока пребывания на посту, а самое главное, выплачивается не на седьмом десятке, а сразу как только «француз номер 1» покидает Елисейский дворец.

— Мы живём в эпоху, когда народные избранники должны являть своим поведением пример, — объяснил национальный лидер своё решение.

— К Эммануэлю Макрону у многих из нас отношение почему-то негативное. Да, можно как угодно относиться к его политической позиции и либеральным взглядам, но человек он глубоко порядочный, лично никому ничего плохого не сделал. И отказ от пенсии — не популизм, а совершенно нормальный жест. До прихода в политику Макрон был инвестиционным банкиром, благодаря чему весьма обеспечен, — рассказала «Комсомолке» писатель и эксперт по Франции Елена Чудинова. — Другое дело, что спасением это не станет. Пенсионная (да и вся социальная) система Франции в затяжном кризисе: в страну прибывают всё новые мигранты, государство должно предоставлять им пособия, а финансовая нагрузка ложится на плечи простых работящих французов. И даже подъём пенсионного возраста вместе с отказом первого лица от выплат по старости не в силах переломить тенденцию.