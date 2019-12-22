2019-12-22T12:20:57+03:00
Происшествия

Москвич больше года искал бывшую жену, пока ее сожитель не признался в убийстве

Женщина пропала летом прошлого года - оказалось, что ее задушили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозреваемого в убийстве задержалиПодозреваемого в убийстве задержалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В августе прошлого года в полицию с заявлением о пропаже человека обратился 35-летний житель Москвы. Он рассказал, что уже долгое время не может связаться со своей бывшей женой и попросил правоохранителей помочь ее найти.

Долгое время о судьбе 32-летней женщины ничего не было известно, пока 20 декабря 2019 года в подмосковном Пушкино не задержали сожителя пропавшей. Безработный мужчина признался, что задушил подругу еще полтора года назад - 2 июля 2018-го.

Они вместе приехали на дачу в микрорайоне Звягино, где поссорились, что и стало причиной трагедии. Уроженец Ярославля задушил свою возлюбленную, после чего спрятал труп.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, подозреваемого поместили под стражу, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Сайт kp.ru писал, что в декабре в Подмосковье нашли два обезглавленных трупа. Одно тело выловили из реки Руза, а второе сутки пролежало в поле в Щелковском районе. Пропавшие головы до сих пор не обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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