Врача-насильника 349 детей выдал тайный дневник с описанием его преступлений

Скромный врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек из города Лорьян (регион Бретань на западе Франции) подозревается в серии циничных преступлений. В 2017 году одна из местных жительниц рассказала родителям, что до неё домогался сосед — тот самый медик, на тот момент уже вышедший на пенсию. Полиция провела в доме Ле Скуарнека обыск и обнаружила его тайный дневник с отвратительными описаниями собственных преступлений.

Как выяснилось, в течение почти 30 лет врач-хирург, оперировавший желудочно-кишечный тракт, подвергал домогательствам своих беззащитных несовершеннолетних пациентов. Сейчас известно о по меньшей мере 349 таких случаях, более двухсот человек уже дали показания против этого «анти-Айболита».

Большинство секс-домогательств совершалось во время ночных дежурств, когда жертвы к тому же были одурманены сильнодействующими лекарствами.

Теперь после двухлетнего расследования дело передано в суд, первое заседание ожидается в марте будущего года.