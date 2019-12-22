2019-12-22T14:41:43+03:00
В мире

Врача-насильника 349 детей выдал тайный дневник с описанием его преступлений

Французский хирург Жоэль Ле Скуарнек подозревается в чудовищных преступлениях
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Французского врача-хирурга подозревают в преступлениях против детей.Французского врача-хирурга подозревают в преступлениях против детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скромный врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек из города Лорьян (регион Бретань на западе Франции) подозревается в серии циничных преступлений. В 2017 году одна из местных жительниц рассказала родителям, что до неё домогался сосед — тот самый медик, на тот момент уже вышедший на пенсию. Полиция провела в доме Ле Скуарнека обыск и обнаружила его тайный дневник с отвратительными описаниями собственных преступлений.

Как выяснилось, в течение почти 30 лет врач-хирург, оперировавший желудочно-кишечный тракт, подвергал домогательствам своих беззащитных несовершеннолетних пациентов. Сейчас известно о по меньшей мере 349 таких случаях, более двухсот человек уже дали показания против этого «анти-Айболита».

Большинство секс-домогательств совершалось во время ночных дежурств, когда жертвы к тому же были одурманены сильнодействующими лекарствами.

Теперь после двухлетнего расследования дело передано в суд, первое заседание ожидается в марте будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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