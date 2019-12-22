В московском метро можно отправить открытку с Новым годом

Традиции посылать открытки на Новый год немного угасли, ведь появился интернет, социальные сети. Кажется, что открытки и вовсе скоро вымрут, как мамонты. Но в московском метро традиции чтят и поддерживают. Именно поэтому на 18 станциях метро появилась новогодняя почта.

- Почтовые ящики установлены на информационных стойках «Живое общение». Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам или друзьям. Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя, - рассказали в Московском метрополитене.

Стоит обратить внимание, что праздничный сервис действует на территории Москвы, открытки можно отправить до 8 января включительно (с 8.00 до 20.00).

А еще есть возможность отправить прямо из подземки письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Для этого на всех стойках «Живое общение» установлены специальные почтовые ящики.

А еще в метро появилось табло отсчета времени до Нового года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всего на инфостойках установлено 36 ящиков — по два на каждой стойке. Один предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй – для писем Деду Морозу (их можно отправить до 31 декабря включительно), - рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На каких станциях почтовые ящики:

- «Площадь революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии;

- «Александровский сад» Филевской линии;

- «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии;

- «Павелецкая» Замоскворецкой линии;

- «Китай-город» Калужско-Рижской линии;

- «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии;

- «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии;

- «Саларьево» Сокольнической линии;

- Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха Московского центрального кольца (МЦК).