Екатерина Гамова - о предновогоднем настроении: Муж уже настраивается на то, чтобы 31 декабря запечь утку - это наше фирменное блюдо

Социологи попытались узнать, что создает людям хорошее предновогоднее настроение. Одни говорили - запах мандаринок, другие - предпраздничная суета, третьи - будущий зимний отдых.

«А вам что навевает хорошее новогоднее настроение?» Так звучал наш «Вопрос дня», который я готовил в номер на понедельник, 23 декабря. В числе тех, кому позвонил в первую очередь, была и знаменитая спортсменка...

- Пока ничего не навевает, - поделилась Екатерина Александровна. - Как-то в последнее время не очень чувствуется приближение новогоднего настроения. Только когда уже начинаешь готовиться к празднику, числа 30-го - 31-го, буквально накануне ощущение наступающего нового года наконец-то начинает приходить.

- Катя, а как вы готовитесь?

- Разрабатываем меню на праздник. Собирается семья. Каждый год стараемся приготовить что-то новенькое. Как раз сегодня проснулась и думала: надо посмотреть, что будем кушать на Новый год.

- А кого ждете в гости?

- Любовь Борисовна (любимая тетя и первый тренер Екатерины. - А.Г.) приедет обязательно. И Светлана Сергеевна с Анатолием Михайловичем, как всегда. (Родители мужа – знаменитая актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина и замечательный кинооператор Анатолий Мукасей – А.Г.)

«Ирония судьбы», конечно, задаст самое трогательное настроение. Как только включаю – так сразу Новый год и чувствуется.

- Какие блюда обычно у вас на новогоднем столе?

- Салаты, естественно. Или утку запекаем. По части утки – это супруг у меня большой мастер.

- Он утку уже поймал?

- Прямо в лесу охотился. (смеется)

- У вас же впервые новый участник новогодних праздников будет – ваш сынок. Ему уже три месяца. Имя уже дали?

- Да, конечно. Имя дали... Но пока, в публичном пространстве, его не открываем.

- Давайте сейчас это сделаем?

- Пока – нет. В Новый год – с новой информацией.

- А фамилия у него двойная?

- А фамилия у него папина – Мукасей.

- Ну, тогда с наступающим вас, Катя!

- Спасибо! И вас - также.

- Всем вашим привет от «Комсомолки»...