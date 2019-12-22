2019-12-22T23:58:46+03:00
Звезды

«Все натуральное!»: Постройневшая Волочкова похвасталась соблазнительными формами

Балерина обновила свой привычный имидж
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Волочкова предстала в новом образе. Фото: Елена ГалицынаАнастасия Волочкова предстала в новом образе. Фото: Елена Галицына
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Похудев на пятнадцать кило, Анастасия Волочкова сделала фотосессию, в которой предстала в новом образе: соблазнительное декольте, тонкая талия, а вместо распущенных локонов - шляпа инопланетянки, инкрустированная камнями и эффектный рыжий парик. Такой красавицу увидела фотограф Елена Галицына.

Такой красавицу увидела фотограф Елена Галицына

Такой красавицу увидела фотограф Елена Галицына

- Пусть завидуют, у меня все натуральное, все мои формы, - посмеялась над хейтерами балерина. - У меня те, кто осуждают меня, вызывают смесь раздражения и жалости. Мне так хочется сказать им, чтобы они, наконец, уже перестали жить моей жизнью, а занялись своей. А еще лучше отправить их всех в балетный зал учиться садиться на шпагат, раз он у них вызывает такие противоречивые чувства. От восторга до осуждения. Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации. Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама я. Во-первых, они поймут, сколько времени, боли и пота нужно потратить на то, чтобы быть в такой великолепной форме. Попробовав самостоятельно растянуть связки, добившись такой феноменальной растяжки, как у меня, укрепив мышцы до такой степени, чтобы этот шпагат мог быть таким же удивительным и разным: горизонтальным, вертикальным, параллельным и перпендикулярным... И вот тогда они получат возможность критиковать меня с высоты собственных достижений. Можем даже сравнить. А во-вторых, возможно, они сильно удивятся, какие новые возможности открываются при наличии гибкого, стройного, растянутого, подтянутого и грациозного тела в близости с мужчинами, и тогда у них просто больше не будет времени и желания злобствовать, найдется куда более приятное занятие.

Постройневшая Волочкова похвасталась соблазнительными формами. Фото: Елена Галицына

Постройневшая Волочкова похвасталась соблазнительными формами. Фото: Елена Галицына

ИСТОЧНИК KP.RU

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