6 простых правил, чтобы ваш бобик не спился

Спокойно пройти мимо елки с игрушками не сможет ни один хвостатый. Это зеленое, светящееся дерево так и манит попробовать его на вкус. Причем все равно, живая елка или искусственная, кот и пес захотят с ней поиграть.

- Часто владельцы животных спрашивают, какую елку лучше ставить, живую или нет, боятся, вдруг питомец захочет ее погрызть и отравится. Отравлений от хвои не будет, в этом плане можно не переживать. Но есть риск проглотить острые иголки и поранить желудок, - предупреждает ветеринар Наталья Соловьева. - Еще одна опасность - перевернуть зеленую красавицу. Животное может поранить лапу и кишечник, если наступит на осколки или проглотит мелкую игрушку. Украшения лучше вешать небьющиеся.

Правило 1:

Отвлекаем внимание пульверизатором

Если дома собака, зеленую красавицу можно поставить на стол, подоконник или другую возвышенность, чтобы пес до нее не добрался. С кошкой это вряд ли сработает. Мурлыка доберется до зеленой цели в любом случае. Поэтому, после того как установите елку или сосну, не спешите их наряжать. Пусть новогодний атрибут денек просто постоит, а киса к нему привыкнет. Когда увидите, что мурлыка готова атаковать дерево, брызните на пушистика водой из пульверизатора. Нескольких раз хватит, чтобы киса потеряла интерес к елке.

Второй вариант - купить в зоомагазине специальный спрей и обрабатывать им елку два раза в день. В его составе есть специальные вещества, которые из-за своего запаха не нравятся кошкам. Мурлыки не любят запах масла цитронеллы, можно добавь несколько капель в воду и опрыскивать им елку, не покупая специальный спрей.

Отвлечь собаку от игр возле новогоднего дерева можно вкусняшками. Купите хвостатому на время праздников новую игрушку, которая его заинтересует. Для этой цели идеально подойдут игрушки со специальными нишами для лакомства. Питомец всецело будет увлечен попытками добыть вкусняшку. Такие игрушки разложите по разным комнатам.

Правило 2:

Украшаем зеленую красавицу втихаря

- Елку украшайте, когда в комнате не будет кошки. Иначе мяукала может решить, что яркие сосульки, дождик и прочую мишуру вы берете в руки и вешаете на елку только для того, чтобы привлечь ее внимание.

- Яркие, мерцающие, шелестящие и болтающиеся игрушки вешайте повыше, чтобы они не дразнили кису. Внизу оставьте менее привлекательные для животного матовые шары или ничем вообще не украшайте нижние ветки.

- Ветки на искусственной ели поднимите повыше, чтобы тяжелее было до них дотянуться лапой.

Правило 3:

Поменьше дождика и гирлянд

Новогоднюю мишуру животные любят пробовать на вкус. Кошки в восторге от дождика, а собаки от гирлянд.

- Если у вас дома кошка, лучше не вешать на елку дождик. На праздники мы постоянно достаем его из желудка животных. Играя с дождиком, он наматывается на язык и затягивается в кишечник. Самостоятельно не достать. Нужно ехать в ветклинику. Если хозяева сразу не заметили, что кошка проглотила дождик, животное страдает непроходимостью кишечника, что впоследствии приводит к летальному исходу. У собак из желудка достаем кусочки проводов. Если у вас дома песик, лучше обойтись без гирлянд, - советует ветеринар.

Правило 4:

Успокойте Жучку

Больше всего от шума взрывающихся фейерверков страдают маленькие собачки. Они настолько остро на это реагируют, что прячутся от страха под кровать, в ванную комнату и другие помещения, где меньше слышны взрывы.

- Владельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, дают животным успокоительное. Можно взять в каплях или таблетках, удобнее всего добавлять в еду. Начинайте давать успокоительное за неделю до праздника, а заканчивайте 15 января, когда все гулянья прекратятся, - рекомендует ветеринар.

Еще одна беда - петарды. Собаки не могут пройти мимо них. Если кто-то из детей бросает петарду, животное попытается ее поймать пастью. Из-за этого получает ожоги гортани и различные разрывы.

Правило 5:

Оливье не для Барбоса

- Еда с новогоднего стола - бич всех праздников. 99% обращений в ветклинику в период зимних каникул связаны с гастритом. Хозяева устраивают праздник живота не только для себя, но и для собак и кошек. Животных балуют салатами, колбасами, шоколадом, тортиками и другими вкусностями. Владельцы видят, что питомец с удовольствием все это уплетает, и думают, что радуют их. Но по факту делают только хуже, - отмечает Наталья Соловьева.

Собакам и кошкам, привыкшим к сухим и мокрым кормам, сложно переваривать другую пищу. Копченые изделия, фрукты, овощи, сладкое и мучное приводят к расстройству желудка, диарее, гастриту, дерматиту и другим проблемам. Четвероногому, чтобы стало плохо, достаточно съесть всего несколько кусочков непривычной для него пищи.

Правило 6:

Гости гостями, а прогулка - по расписанию

Большое число посторонних в доме может привести к проблемам с мочеиспусканием животных.

- Коты и кошки остро реагируют на гостей, приходящих на их территорию, - предупреждает ветеринар. - Животные начинают замыкаться, перестают ходить в туалет. Им некомфортно делать свои дела при посторонних. До последнего будут терпеть. Из-за того, что прекращение нормального мочеиспускания возникает на ровном месте, хозяева не сразу это замечают, а питомцы мучаются.

Такая же проблема может возникнуть, если возьмете кошку или маленькую квартирную собачку в гости. Животным некомфортно находиться на чужой территории, терпеть и не ходить в туалет они могут больше суток.

Еще один важный момент. Собака, привыкшая ходить по маленьким и большим делам на улицу, не будет гадить дома. Нельзя нарушать режим выгуливания. Если в обычные дни всегда выводили питомца на улицу рано утром, то же самое нужно делать и в праздничные дни. Если не на полноценную прогулку в парк, то хотя бы на 10 минут во двор.