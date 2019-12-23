Маневры отменяются, инноваторы времен НЭПа, бомбардировка «Гелендвагенами», «Я никого не ем», рэпер-грек Тимофей, Пугачева и заливная рыба

На пресс-конференции В. В. Путина по итогам уходящего года журналистка пензенской газеты «Молодой ленинец» задала президенту вопрос: «Пенсионеры переживают: индексация выше уровня инфляции в федеральном законе о пенсиях прописана только до 2024 года. Что будет дальше? Не придется ли снова повышать пенсионный возраст?». В. В. Путин успокоил молодых ленинцев: «Я уже сказал: никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается».

«Хватай вокзал, чемодан отходит!»

Ответ президента снял бы всякое беспокойство, когда бы новации в сфере пенсионного обеспечения были плодом долгой и основательной правительственной проработки. Может быть, впредь так и будет, но история пенсионного маневра 2018 г. была несколько иной. Она демонстрировала истинно суворовскую быстроту и натиск и проводилась под лозунгом «Хватай вокзал, чемодан отходит!». Предварительное обсуждение было столь основательным, что детали маневра менялись по ходу дела, а сам В. В. Путин сообщил, что в итоге маневр не принес экономии, но вместо того вверг казну в дополнительные расходы. При такой проработке маневры под кодовым названием «Решительная сила» можно проводить хоть каждый год - или даже чаще.

Советская копилочка как ноу-хау

Пока, правда, в Министерстве финансов думают не о новом маневре, а о привлекательном для граждан способе индивидуальных накоплений на черный день. Замминистра А. В. Моисеев рассказал об инновационной методике, придуманной в Наркомфине СССР: «В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего». Рассказ о копилках (популярных также и в Германии под названием Sparschwein) Моисеев привел в связи с тем, что рядовые граждане не в состоянии дисциплинированно сберегать -

Мы не будем больше пить,

Будем денежку копить.

Как накопим рублей пять,

<Выпьем водочки> опять -

и нуждаются в помощи государства. Каковую помощь государство готово им предоставить в виде гарантированного пенсионного плана (ГПП), который удерживает граждан от соблазнов взять все и потратить.

Преодоление соблазнов - дело хорошее, но исторический пример, приведенный Моисеевым, не очень хорош. В ранние советские годы, при еще необрубленном НЭПе средняя зарплата составляла 58,6 руб. (1926 г.), тогда как в 1938 г. она уже равнялась 289 руб. - рост пятикратный. Все бы хорошо, но на скромную зарплату 1926 г. можно было купить 902 кг картофеля, а на нескромную зарплату 1938 г. - только 482 кг.

Т. е. падение покупательной стоимости рубля примерно на порядок. Соответственно накопленные при НЭПе 50 червонцев (тогда вполне солидные деньги) через десять лет в результате успехов социалистического строительства превращались в крайне несолидные. Это еще без учета последующей войны, не принесшей денежному обращению (как и во всех воевавших странах, кроме США) ничего хорошего.

Развратный нэповский рабочий по крайней мере получил мимолетнее удовольствие, а рабочий-скопидом остался в дураках. Сомнительная агитация за накопление.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

...И летят по небу «мерседесы»

Это, конечно, не следует понимать, как призыв к безрассудным тратам, пример которых был явлен в Карелии, где двое москвичей арендовали за 250 тыс. руб. вертолет МИ-8, подцепили к нему на тросе «Мерседес Гелендваген» и сбросили его в таежные дебри. Общая стоимость удовольствия - от 1 млн руб., если автомобиль был совсем-совсем б/у, до 5 - 6 млн руб., если жертвой вандализма стал новый, только с конвейера экипаж.

Недоумение было недолгим. Киберактивист Мороз разместил в сети ролик, где объяснил: «Покупка его когда-то (в марте 2018 г. - М. С.) была моя маленькая цель, в которой я разочаровался. И раз я в ней разочаровался, я его уничтожу».

Конечно, непонятно, зачем было уничтожать изделие автопрома, а не подарить его жирному священнику, чтобы ездил на «Мерседесе», или детскому дому. Дело, вероятно, в том, что «Гелендваген» очень дорог в эксплутации (бензин, ТО, запчасти) и жирные батюшки, а равно бедные сироты отказались от такого подарка, будучи не в силах его содержать. После чего отчаянный Мороз с криком «Так не доставайся же ты никому!» предался вандализму и получил кучу лайков.

В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"

Хорошо еще, что киберактивист не прислушался к словам вице-президента «ЛУКОЙЛа» Л. А. Федуна, который указал, что корова оказывает куда более губительное воздействие на природу, нежели автомобиль, поскольку испускает значительно больше газов. «Сегодня 9/10 всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скоту и из съеденного только 10% передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу. Поэтому кампании по распространению веганских котлет - это борьба с глобальным потеплением», - подытожил нефтяник.

Послушав старого Федуна, Мороз, как человек неуравновешенный, вряд ли стал бы распространять веганские котлеты из фальшивого зайца под лозунгом «Я никого не ем», а вместо того стал бы сбрасывать с вертолета крупный рогатый скот, что негуманно и жестоко. Так что пусть лучше бомбит безлюдные болота «Мерседесами» и BMW.

В Греции все есть. Даже бургеры

Тем временем также охочего до лайков певца речитативом (рэпера) Т. И. Юнусова (сценический псевдоним - Тимати), известного тем, как он прославлял С. С. Собянина и вообще консервативные ценности - «не хожу на митинги и не втираю дичь», «хлопну бургер за здоровье Собянина» и «тот самый город, что не проводит гей-парады», - изобличили в том, что он по паспорту грек - малосольный человек.

Хотя не ясно, в чем тут противоречие и лицемерие. Если бы всякому обладателю греческого паспорта было вменено в обязанность предаваться еллинским мерзостям, тогда действительно песни Юнусова во славу Собянина, не допускающего таких мерзостей во вверенном ему городе, были бы лицемерием. Но вроде бы греческое гражданство таких безусловных обязанностей не предусматривает. Напротив, Тимати - это греческое имя Тимофей, обозначающее «богобоязненный», и, став греком, певец убоялся Бога и возненавидел содом, что вполне логично.

Примадонна это вам не оливье

Новогодних же телезрителей ждет тяжкая и невосполнимая утрата. Импресарио А. Б. Пугачевой т. Чупракова сообщила: «Алла Борисовна не будет петь в новогодних огоньках», и поклонникам ее таланта только и останется, что с горя нализаться, благо новогодний стол к этому располагает. Хотя генеральный директор Первого канала К. Л. Эрнст сравнил Примадонну с оливье на новогоднем столе, пояснив, что Пугачеву так же ждут на экране из года в год.

Кто-то, вероятно, ждет и даже алчет, кто-то, подобно желчному Ипполиту, замечает: «Какая гадость эта ваша заливная рыба». Надлежит и быть разномыслиям между телезрителями, чтобы выявились наиболее искусные.