А кто взял главный приз? Владимир и Борис

Сердце красавиц, как известно, склонно к измене, а раз так, то российские телезрители отличаются красотой ну просто несусветной. Почему? А потому, что в их сердцах гуляет такой ветер, что любая красотка позавидует - вчера они любили одного, сегодня голосуют за другого. Готовясь выяснить у наших читателей, кто, по их мнению, является лучшим телеведущим уходящего года, мы рассчитывали получить стандартный набор а-ля «Ургант - Малахов - Нагиев». Предварительные опросы (в политике это назвали бы экзитполом) подтверждали ожидания.

...а Малахов , сменивший Бориса в шоу «Прямой эфир», - лишь четвертый. Фото: Канал «Россия 1»

Впрочем, как говорил футболист Аршавин, ваши ожидания - ваши проблемы. Несколько тысяч посетителей сайта kp.ru, изучив прогнозы, презрительно хмыкнули и проголосовали по-своему. В результате первое место разделили коллеги по каналу «Россия» Борис Корчевников и Владимир Соловьев. Позиция Соловьева в принципе не удивляет - Владимир Рудольфович, ежедневно направляющий аудиторию в правильном политическом направлении, давно застолбил за собой призовые места во всех рейтингах и хит-парадах. А вот взлет Корчевникова любопытен. После того как в 2017-м Бориса, по сути, подсидел в шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов, зрители как-то резко полюбили этого обаятельного блондина. Душещипательные проекты «Судьба человека» и «Далекие близкие», слухи о тяжелой болезни плюс должность главы православного телеканала «Спас» - все это вкупе с несомненным профессионализмом обеспечили экс-звезде сериала «Кадетство» победу, пусть и разделенную с мэтром Соловьевым.

Наши поздравления!