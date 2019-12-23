2019-12-25T00:31:22+03:00
Общество

В России научились перерабатывать бумажные стаканчики

До этого такая тара считалась неперерабатываемой из-за полимерного слоя, которым изнутри обработан бумажный стаканчик
Анна ГЛАДКИХ
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В России научились перерабатывать бумажные стаканчики. Фото: mcdonalds.ruВ России научились перерабатывать бумажные стаканчики. Фото: mcdonalds.ru
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Многослойная упаковка, в которой содержится бумага и полимерный компонент долгое время никак не перерабатывалась в России. Не было простого способа, который бы позволил эффективно и дешево отделить бумажный слой от слоя пластика. И бумажные стаканчики просто выбрасывали, а учитывая постоянный рост популярности этой тары, ежегодно сотни тонн неперерабатываемого мусора попадали на свалку, где они останутся еще несколько сотен лет.

Но над поиском решения этой проблемы постоянно работали специалисты в области переработки. Так в компании «ЭкоТехнологии» проводились тесты по выделению чистой бумажной массы из ламинированной бумажной и картонной упаковки. Также чистую бумажную массу извлекали из бумажной и картонной упаковки и из загрязненной остатками пищи бумаги. И в конце концов специалисты компании такой способ нашли.

– Мы сможем обеспечить рециклинг повсеместно распространенных «бумажных» стаканов, которые традиционно считаются неперерабатываемыми из-за тонкого слоя полимерной пленки», – уверен Константин Рзаев, управляющий Партнер Группы Компаний «ЭкоТехнологии».

Компания стала партнером сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в проекте по раздельному сбору и переработке бумажной упаковки.

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