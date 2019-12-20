Племянница телеведущей «Спокойной ночи, малыши!»: Меня избил в подъезде пьяный сотрудник МЧС

Замечание пьяным мужчинам, которые кричали в подъезде около 23.00, вышла сделать 43-летняя женщина. Хрупкая, но смелая, она не подозревала, что спустя несколько минут получит удар по голове и окажется с сотрясением мозга в больнице. Сама Анна Некрасова (прим.ред - личные данные изменены) уже две недели на больничном, продолжать работу журналистом не может – в медицинской справке так и указано «трудоспособность временно утрачена».

От очередных ударов спас прохожий

Как вспоминает тот вечер Анна Некрасова, она была в своей квартире в Красногорске. Услышала то ли крики, то ли стоны. Привычка со времен работы в службе спасения – мало ли кому помощь нужна. Вышла в подъезд, крики ниже. Спустилась на три этажа, а там двое солидных на вид мужчин – лет по 50, в пальто, шарфах.

- Мычат, громко кричат… Я не сразу увидела в руках одного из них бутылку пива. Решила, что просто бурно что-то обсуждают и сделала им замечание, чтобы не кричали на весь подъезд. Тот, который сантиметров на 20 меня выше, подошел ко мне, лег на грудь, уткнулся в лицо усами и спросил: «А ты кто такая? Я тут 20 лет живу», - вспоминает Анна Некрасова.

Женщина отодвинула его рукой со словами «не надо ко мне прикасаться». Мужчина сказал, что идет к себе на пятый этаж. И тут Анна решила сфотографировать буйного соседа, чтобы показать утром участковому, и получила удар в левый висок. Анна отлетела в стену затылком, телефон упал. Женщина пришла в себя, подняла телефон и включила видеозапись.

- А он за мной погнался вниз со словами: «Полицию вызываешь? Да, меня тут все знают. Давай звони 112, в МЧС, а там как раз я сижу». На улице от очередных ударов меня спас прохожий. После приезда полицейских, я пошла в травмпункт, но там мне дали отказ, что у меня сотрясение мозга. Мне только ушиб мягких тканей лица записали. На следующий день у меня трижды была рвота, вызвала скорую, уже в больнице диагностировали сотрясение мозга, - говорит Анна Некрасова.

Женщину можно ударить и всем наплевать

В больнице побои зафиксировали. Собрав все справки, заявление в полицию, фото и видео Анне еще пять дней пришлось бегать, чтобы поймать участкового. А женщина звонила и спрашивала: «А что мне делать? Я же могу с ним встретиться в подъезде в любой момент». Участковый ответил: «Ну, встречайтесь. Он же будет уже трезвый». Спустя 10 дней женщине ответили, что состава преступления нет и отказали в возбуждении уголовного дела.

- Я сейчас сама запросила записи с видеокамер, потому что участковый сказал, что он этого делать не будет и что прокуратура мне тоже откажет. И добавил: «Вы долечитесь, сделайте копию выписки из карты и принесите мне. Я подам на судмедэкспертизу», - говорит пострадавшая Анна Некрасова.

В подъезде женщина стала показывать соседям фотографию нападавшего, но никто не может его опознать. Сама Анна в этом доме живет всего 1,5 года. Написала женщина и в МЧС, заявление должны рассмотреть через 30 дней.

- Я уже обратилась и к психологам, в Департаменте труда и социальной защиты населения заключили, что «стрессовое состояние после нападения». Невыносимо страшно и обидно, что никто не отвечает за это преступление. То есть женщину можно ударить, у нее сотрясение мозга и всем наплевать. Придется покупать электрошокер, - негодует Анна Некрасова.

Женщина говорит, что ей знакомые уже сказали «сама нарвалась», «нужно было не выходить из подъезда». Но женщина считает, что людей и убивают прилюдно, кто-то матерится в кафе или метро, бросает мусор из окна, потому что остальные молчат, так сказать «сами не нарываются». Поэтому и общество формируется безразличное. Но пострадавшая Некрасова не живет по принципу «моя хата с краю» и просит обратиться в редакцию «Комсомольской правды» тех, кто узнал человека, который избил ее (на фото), для выяснения всех обстоятельств.