«Транснефть» сделала еще один шаг к импортозамещению

Обратный отсчет - и кнопка «пуск», которую нажимают президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» Виктор Бронников, вводит в эксплуатацию производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ). В новом центре будут производиться сложные, а порой уникальные металлоконструкции для нефтетранспортной отрасли. Производство будет выполняться по замкнутому циклу - от изготовления деталей до нанесения лакокрасочных покрытий и упаковки продукции.

В цехах еще пахнет свежей краской и выстроились в ожидании запуска грузоподъемные механизмы, способные перемещать конструкции весом до 25 тонн, современные сварочные роботизированные системы, ленточнопильные установки, фрезерные, вальцовочные и гибочные станки. Директор ТРМЗ Сергей Миняйло рассказывает об особой гордости предприятия - изготовлении шасси экскаватора-амфибии. Платформа, на которую устанавливается любой тип экскаватора, дает возможность работать на болотах и в водоемах глубиной до двух метров, и она - один из кандидатов на выход на внешние рынки.

ТРМЗ снабжает предприятия нефтетранспортной отрасли продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части магистральных нефтепроводов более 40 лет. Созданных в конце 70-х годов прошлого века мощностей не хватало для сегодняшних масштабов деятельности «Транснефти».

Запуск производственного комплекса ТРМЗ - это очередной шаг «Транснефти» в реализации программы импортозамещения. По словам президента компании Николая Токарева, в 2019 году доля потребления «Транснефтью» импортного оборудования составила всего 5%. Внедрение новых мощностей и расширение номенклатуры продукции на ТРМЗ - а здесь численность наименований продукции увеличится на 310 единиц - обеспечит не только растущие потребности предприятий нефтетранспортного гиганта, но и других компаний.

- Самое главное, что мы на 180 градусов переходим от импорта оборудования к его экспорту, - сказал на открытии Николай Токарев. - Современная высокотехнологичная продукция и услуги предприятий «Транснефти» находят достойный спрос и на внутреннем, и на зарубежных рынках, являются базой для сотрудничества с российскими и иностранными партнерами.

Преимущества региона от запуска производства - более 200 рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет. Серийное производство на площадке комплекса начнется в 2020 году. С учетом новых мощностей на ТРМЗ планируется выпускать 8600 тонн металлоконструкций в год.

КСТАТИ

Новый производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть - Сибирь» построен за полтора года. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по расширению мощностей ТРМЗ был подписан 1 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО «Транснефть - Сибирь». Общий объем инвестиций составил порядка трех млрд руб.

Ожидается, что объем производства в 2020 году составит 3,14 млрд руб. (в 2019 году - 1,9 млрд руб.). Объем налогов, которые планируются к уплате, составит 337,7 млн руб. за 6 лет.