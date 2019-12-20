85-летний ученый Вячеслав Спиров: Пишу мемуары, работаю. На пенсию не собираюсь

- Думаете, я на пенсии? А на пенсию я не уходил, не отпускают меня, - улыбается 85-летний ученый Вячеслав Спиров. - Я еще работаю, у меня есть группа в Институте медицинских проблем Севера и в Институте физики Сибирского отделения Российской академии наук.

Квартира заполнена книгами от коридора до кухни. Хочется сесть в кресло и листать часами все эти книги в тишине.

- Я сейчас очень занят, даже гуляю мало. У меня столько работы - пишу мемуары, - признается хозяин квартиры. - Одну часть уже написал, 150 машинописных страниц, все от рождения и до самого приезда в Красноярск, 25 лет жизни. Сейчас работаю над второй частью. На днях позвонили из Москвы, из Музея Победы на Поклонной горе. Они заинтересовались моими воспоминаниями.

ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА

- Я родился в 1934 году в Ленинграде, - с гордостью начинает свой рассказ Вячеслав Викторович. - На улице Марата. В 15 минутах ходьбы от Медного всадника и Исаакиевского собора. Отец был инженером по сельхозтехнике, а мама учительницей. У меня было счастливое детство. Если бы не война, мог стать музыкантом. Обожал петь хиты того времени и итальянские песенки, которые выпускали на грампластинках.

В первые дни войны отец ушел в военкомат. В начале сентября 1941-го 7-летний Вячеслав с матерью чуть не погибли под бомбежками. В городе уже не было воды, и мама повезла мальчика на дачу в Пушкин помыться. Туда уехали свободно, а обратно не смогли - забитые беженцами поезда не останавливались на станции. Попытались пройти пешком 20 километров, но патруль не пропустил молодую женщину с ребенком. Они остались за пределами города, попавшего в блокаду.

Вячеслав Викторович не только отдавал себя науке, но и находил время на встречи с друзьями. Семейный архив

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА В ФАШИСТСКОМ ЛАГЕРЕ

Фашисты гоняли их из Пушкина в Гатчину пешком, из Гатчины в Псковскую область. Чем дальше шли, тем чаще встречали брошенные на обочине вещи. Когда вещи закончились, живые стали обходить лежавшие прямо на дорогах замерзшие тела. От колонны почти ничего не осталось, фашисты заставили местных жителей перевозить переселенцев.

- Это были замечательные люди, крестьяне, которые встречали нас, голодных, замерзших, с искренней заботой. Отдавали последний кусок хлеба, одежду, обувь. И так было в каждой деревне, где мы останавливались. В памяти одна семья, которая приютила нас у себя на две ночи. Вы даже не представляете, какое было потрясающее счастье - почувствовать себя как дома.

Осенью 1942 года мама устроилась учительницей в школу... в концлагере. Это был лесоповал со сносными условиями. Детям даже разрешалось выходить. И одна из учительниц была партизанкой, связной отряда. Через год она ушла в леса. После войны Вячеслав пытался найти ее, но не удалось.

Осенью 1943 года фашисты начали угонять население на запад.

- Мы ехали в товарном поезде и задержались на эстонско-латвийской границе на несколько дней. Там стояли несколько составов. Мы были в вагоне, когда мимо прошли два немца. Один у другого спрашивает, показывая на наш: «Куда пойдет этот поезд?» - «В Германию». «А тот?» - «В Таллин». Под покровом ночи мы перебрались в таллинский поезд. Так мы оказались в лагере в Норвегии. В 1945 году нас освободили советские войска. И уже летом мы были дома в Ленинграде.

ОДНА ССЫЛКА СМЕНИЛА ДРУГУЮ

Вячеслав на себе почувствовал двойные стандарты. Его с мамой не чествовали как героев, перенесших ужасы войны. «Вы были в концлагере? Чем вы там занимались? Вы - неблагонадежные!» Спасибо, что не сослали в ГУЛАГ, а просто вынудили уехать из родного города.

- Если бы мама солгала, может, все бы обошлось и наладилось. Но она никогда не обманывала. И нам просто не дали житья. Отец нас нашел и увез под Тулу, где работал в шахте. Я это называю своей первой ссылкой.

Окончив школу на пятерки, наш герой вернулся в Ленинград штурмовать институты. Но они оказались для него закрытыми. Стоило в анкетах указать, где он находился во время войны, как ему намекали, что среди студентов видеть не желают. Двери Института точной механики и оптики, куда он стремился всей душой, оказались для него недоступными.

В молодости Спиров разрабатывал научно-медицинское оборудование. Семейный архив

Единственным вузом, который не выяснял подробностей прошлой жизни, оказался Ленинградский институт киноинженеров, находившийся в ведении Министерства культуры. Его Владислав и окончил по специальности «разработка киноаппаратуры, механика, оптика». И опять же проклятая биография! Даже последние троечники получили отличное распределение. А ему, коренному ленинградцу, пришлось ждать до последнего.

- У меня для тебя есть совет: поезжай в Красноярск, в Институт физики. Это как раз для тебя, - сказал ему декан.

- А как же директор института? Я приеду, а мне скажут, как и все здесь: «Вы нам не подходите».

- В Сибири никто никогда так не скажет.

Это был 1959 год. Дорогу туда Вячеслав Викторович назвал второй ссылкой.

60 ЛЕТ УЧЕНОЙ ЖИЗНИ И КОЛЛЕКЦИЯ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК

Декан оказался прав. Директор Института физики, по сути, основоположник красноярской науки Леонид Киренский встретил молодого специалиста с распростертыми объятиями.

Несмотря на тесноту в самом институте, ему выделили две комнаты под лабораторию, где он и изобретал свое научное оборудование. Первая его работа отражена в фильме, посвященном гемолизу эритроцитов. В 1969 году фильм был показан на международной конференции в Москве, посвященной гематологии и переливанию крови.

Затем начал заниматься биофизикой и создал прибор, который позволял анализировать любые клетки. Можно сказать, что это был прадедушка того высокоточного оборудования, которое сейчас используется, в частности в медицине.

Если кто-то думает, что красноярские ученые в советское время жили серо и скучно, это заблуждение. У Вячеслава Викторовича была насыщенная жизнь. Он отдавал себя науке, находя время на встречи с друзьями, походы на красноярские «Столбы», экспедиции и отдых.

Кстати

До недавних пор у Вячеслава Спирова была традиция покупать на Новый год по одной игрушке. С каждой было связано какое-нибудь событие. Свою первую игрушку он купил в 1945 году. А не так давно отдал ценнейшую коллекцию в краеведческий музей.