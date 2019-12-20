Викторию Боню жестоко высмеяли за полет в эконом-классе

Виктория Боня с недавних пор обосновалась в Лондоне. Вместе с дочкой Анджелиной она поселилась в роскошном доме. Но в британской столице 40-летняя модель крутится как белка в колесе. Бесконечные съемки, вечеринки и мастер-классы отнимают уйму времени. Кроме этого, инстадиве приходится ездить по разным странам. Она везде желанный гость. Правда, иногда в жизни звезды "Дома-2" случаются и провалы - ее высмеяли за полет в эконом-классе.

Виктория Боня посетила рождественский ужин в Москве. Она веселилась в компании немецкого модельера Филиппа Плейна и его друзей. Для появления на публике телеведущая выбрала мини-платье с пайетками. Наряд подчеркнул идеальную фигур и невероятно длинные ноги красавицы. Довершали образ розовые туфли на шпильке.

Однако уже на следующее утро Виктория была вынуждена вернуться в Лондон. Как рассказала телеведущая, у нее был билет на самолет в бизнес-класс, однако она пересела в эконом. Лайнер был почти пустой, и Виктория решила расположиться на трех свободных креслах, чтобы поспать.

victoriabonya На рождественском ужине

Однако многие не поверили, что у звезды был билет в бизнес-класс. В инстаграме поклонники уже вторые сутки жестоко высмеиваю модель и обсуждают возможный обман Виктории. В какой-то момент Боня не выдержала и обратилась к фолловерам: "Я не летела в эконом-классе, хотя спала в нем. Я могу купить себе билет и в эконом, и в первый класс, и в бизнес, могу лететь и частным рейсом. Я могу это себе позволить".

Стоит отметить, что в последнее время красавица все чаще становится героиней неприятных инцидентов. Публика уверена, что у бывшей возлюбленной монакского миллионера жизнь - не сахар.

Поклонники помнят скандал, героиней которого стала Виктория Боня. Фолловеры вычислили, что девушку на день рождения футболиста Неймара никто не звал. Мол, она "проникла туда через дверь для прислуги". Но в своем инстаграме Боня представила дело так, будто они с форвардом ПСЖ близкие друзья, а соответственно, и с другими звездными гостями модель тоже на короткой ноге. Однако, никто из приглашенных позже не смог вспомнить, кто такая звезда "Дома-2".

А потом случился еще один провал. Боня решила похвастаться в соцсетях роскошным отелем, в котором она вместе с дочерью расположилась в Таиланде. Она записала видео, в котором начала рассказывать, что они с малышкой собираются на пляж. В этот момент девочка звонко говорит: "Мама, вообще-то, мы тут не живем!". Боня всеми силами старалась перекричать дочку, но тщетно. Ролик тут же разошелся по Сети, где Викторию жестко высмеяли за то, что она стремится показать себя той, кем не является.