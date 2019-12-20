Эксперты по здоровому питанию: Избегайте трех главных опасностей при покупке продуктов

Специалисты уже подсчитали, сколько готовы потратить россияне на новогодний стол. Средняя стоимость праздничного набора продуктов на одного человека составит 446 рублей. При этом в одних регионах сумма окажется чуть ниже - например, 360 руб. в Оренбургской области. В других регионах - повыше: 539 руб. в Москве, 668 руб. на Чукотке.

Большинство жителей нашей страны по традиции планируют приготовить оливье с майонезом и (или) сельдь под шубой, бутерброды из белого хлеба с икрой, колбасные и сырные нарезки. На сладкое могут быть мандарины, яблоки. Плюс, скорее всего, заводская выпечка - торт, шоколадные конфеты или любимые многими пирожные эклеры.

Насколько соответствует такой набор правилам здорового питания? Как сделать максимально полезным свой новогодний стол и в целом рацион в наступающем году? Об этом мы узнали у ведущих экспертов.

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОЖИРЕНИЯ, ДИАБЕТА И ИНФАРКТА

- Продукты из традиционного набора, который покупают россияне к праздникам, зачастую содержат избыточное количество соли, сахара и транс-изомеров жирных кислот (часто их называют трансжирами. - Ред.), - поясняет начальник отдела организации надзора по гигиене питания Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Екатерина Бобылева. - Многие из этих продуктов также нередко встречаются у нас на столе в повседневной жизни. При их употреблении повышается риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты по здоровому питанию призывают соблюдать три важных правила. Каждое из них заключается в ограничении количества того или иного продукта, способного причинить существенный вред здоровью.

СКАЖИ НЕТ ТРАНСЖИРАМ

«Крайне важно понимать: в нашем организме должен быть баланс. Здоровая и успешная жизнь во многом зависит от того, как человек питается. Общество должно получать отдачу в виде работоспособного человека, который здраво, светло мыслит и физически активен долгие годы», - подчеркивает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. На создание в России среды, способствующей ведению здорового образа жизни, направлен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в составе нацпроекта «Демография». Важнейшей задачей является обеспечение доступа к здоровому и разнообразному рациону питания.

За воплощение в жизнь проекта «Укрепление общественного здоровья» в части, посвященной здоровому питанию, отвечает Роспотребнадзор.

В числе основных правил оздоровления рациона эксперты называют сокращение трансжиров. Напомним, с 1 января 2018 года в масложировой продукции содержание транс-изомеров не должно превышать 2% от общего содержания жира.

Трансжиры содержатся во многих продуктах, они есть даже в молоке и мясе. Но в самом большом количестве этот неблагоприятный для организма ингредиент присутствует в продуктах, которые получают из синтетического (искусственно созданного) жира. Трансжиров много в маргарине, кулинарном жире (тех же эклерах и других пирожных, тортах). Также транс-изомеры входят в состав майонеза, маргарина, кетчупа, полуфабрикатов промышленного производства (котлеты, рыбные палочки).