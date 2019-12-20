Незаменимый помощник на новогодних каникулах

Новогодние праздники – любимая пора для многих россиян, их ждут за несколько месяцев и готовиться к встрече Нового года начинают заранее, ведь волшебное предвкушение праздника приятно уже само по себе. Часто предпраздничные хлопоты занимают у нас огромное количество времени и сил, мы проводим эти дни, разрываясь между шопингом и готовкой, и часто в спешке можем получить досадные травмы. А как не хочется, чтобы порез или ожог омрачил любимый семейный праздник.

ФЕЙЕРВЕРК

Конец года – это время, когда неотъемлемой частью нашей жизни, наряду с праздничной иллюминацией и украшением елки, становятся салюты. Эксперты объясняют нашу любовь к фейерверкам глубинной связью с общим культурным представлением об огне, ведь салют или фейерверк – это не что иное, как модифицированный огонь, а огню с древности приписывали общий очистительный смысл многие народы мира: огнем очищали жилища, благословляли на долгую и счастливую жизнь новорожденных...

Впоследствии огненные забавы стали неотъемлемой частью праздников, ведь, кроме очистительного смысла, который они несут, огненные представления еще и невероятно красивы. Вот почему фейерверки так популярны во время праздников по случаю чего-то нового. Но не стоит забывать о том, что даже развлекательный огонек все равно остается огнем и именно фейерверки зачастую становятся факторами, способными омрачить торжество.

Ежегодно во время салюта травмы получают и взрослые, и дети. Одна из главных причин – неумелое обращение с пиротехникой или ее неисправность. Также нередко причиной получения серьезных ожогов становится детская шалость.

Какой бы ни была причина получения ожога, важно как можно скорее принять меры. Разумеется, если повреждение серьезное, то необходимо сразу же обратиться к врачу – с лечением ожогов медлить нельзя ни в коем случае: ожоги от пламени считаются самыми тяжелыми, как правило, они сопровождаются глубоким поражением тканей, их распадом, нагноением и всасыванием в кровь токсических веществ. Вот почему медлить с оказанием помощи нельзя ни в коем случае. При этом если площадь ожога невелика (меньше 5% от всей площади тела), не обязательно ездить в больницу, ведь там вам, скорее всего, придется ждать помощи в очереди, так как в период новогодних праздников количество пострадавших увеличивается в несколько раз. Вылечить небольшой ожог от салюта можно и в домашних условиях.

Сперва ожог нужно промыть прохладной водой – чтобы инфекция не присоединилась к пораженной ткани. Затем обожженный участок необходимо промокнуть марлей, мазь «Левомеколь» нанести на бинт и приложить к поврежденному участку так, чтобы под повязкой оказалась и часть здоровой кожи вокруг ожога. Закрепить повязку можно при помощи тканевого пластыря или бинта, при этом важно следить за тем, чтобы повязка прилегала к телу свободно и ни в коем случае не сдавливала. Мочить такую повязку ни в коем случае нельзя, а менять ее следует дважды в день.

ПРАЗДНИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ

Кухня – первое по популярности место, где в новогодней суете люди могут случайно причинять себе травмы. Здесь достаточно много потенциально опасных предметов, в том числе горячая посуда и духовка (да, в праздники ожогами грозит не только пиротехника). Неаккуратно взялись за сковороду – и вот неприятное покраснение или даже волдырь уже грозит испортить все настроение. Не нужно недооценивать такие бытовые травмы, ведь даже самые небольшой ожог может доставить массу неприятностей, если его вовремя не обработать

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Приложите повязку с мазью «Левомеколь» на пораженный участок, а сверху наденьте резиновую или латексную перчатку – и можно продолжать приготовление к празднику. Только помните, что сразу после этого перчатку нужно снять, а повязку заменить на свежую.

Вторые по популярности новогодние травмы на кухне – это порезы. Сколько всего для праздничного стола нужно почистить, нашинковать и натереть. А еще хозяйки часто получают травмы, открывая банки с зеленым горошком для оливье.

Порезы нередко случаются и после того, как стол уже накрыт. Омрачить праздник может неаккуратно использованный штопор, разбитая посуда или елочная игрушка. Легко справиться с порезом поможет «Левомеколь», просто нанесите немного мази на рану, накройте ее стерильным бинтом и закрепите тканевым лейкопластырем. Менять такую повязку нужно по мере загрязнения, как минимум два раза в день.

ЗИМНИЕ АКТИВНОСТИ

Новогодние каникулы – лучшее время, чтобы выбраться всей семьей или с друзьями на каток или на гору. Однако зимние активности – это еще один популярный источник получения травм и ссадин. Ведь недаром сноубордисты говорят – кто не падал, тот и не катался. В среднем за один день катания на горных лыжах или доске даже опытный спортсмен падает не меньше десяти раз. То же самое происходит и на катке.

Неприятно, когда ссадины, полученные при падении на снег или лед, портят потом настроение все каникулы. Но их можно легко вылечить, если заранее положить с собой в рюкзак противомикробную мазь «Левомеколь». В состав препарата входят антибактериальные и ранозаживляющие компоненты. Нанесите его на ссадину, предварительно промыв ее чистой водой. Так ссадина затянется в два раза быстрее.

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