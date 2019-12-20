Названы имена финалистов конкурса на создание памятника погибшим морякам в Кронштадте

Автором мемориала погибшим морякам, который «объединит память всех флотов России», в историческом парке в Кронштадте станет один их пятерых именитых архитекторов и скульпторов, прошедших в финал национального конкурса. Монумент в память тех, кто так и не вернулся на берег, расположится на берегу Котлина напротив форта «Петр Первый» и станет главным украшением нового исторического парка.

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ

Вкупе с историческим парком, детским лагерем, новым интерактивным музеем военно-морской славы, яхтенной мариной, океанариумом, ледовой ареной, конгресс-центром, ресторанами и гостиницами, мемориал погибшим морякам сформирует облик туристско-рекреационного кластера Кронштадта.

– Котлин включает 1900 гектаров, и треть этой земли принадлежит Министерству обороны, причем большая ее часть не используется: 400 гектаров занимают кусты, заросли, остатки строений, – поясняет глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк. – Автономная некоммерческая организация «Остров фортов» (учреждена Министерством обороны и Администрацией Санкт-Петербурга по поручению Президента России Владимира Путина. – Прим. ред.) освоит большую часть этой территории. В Кронштадте давно не реализовывали настолько масштабные проекты, начиная со времен строительства дамбы. Это будет толчком к освоению территории, благоустройству, созданию рабочих мест, привлечению туристов. Вместе с правительством Петербурга решаем вопрос дорожного строительства. Мы на пороге больших событий.

Концепцию проекта «Кронштадта. Остров фортов» представили в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. За полгода в рамках проекта уже запустили исторический пароходный маршрут между Котлином и Петербургом и организовали выставку неизвестных полотен Айвазовского, создали самый большой в мире Андреевский флаг, который вошел в Книгу рекордов России.

Впереди – открытие горки 21 декабря и организация новогоднего праздника для почти полтора тысяч маленьких кронштадтцев – детей военнослужащих, воспитанников коррекционной школы, а также ребят из многодетных семей.

При этом конкурс на лучший проект мемориала погибшим морякам на сегодняшний день привлек наибольшее внимание общественности, и стал своего рода публичным открытием проекта.

ВЕРНУТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Общероссийский закрытый конкурс стартовал 16 сентября. В течение двух месяцев архитекторы и скульпторы со всей страны присылали организаторам свои портфолио и мотивировочные письма.

– Обычно в подобных конкурсах участвуют 30-40 человек, но мы получили 92 заявки из 16 городов России, – отмечает куратор конкурса, архитектурный критик Елена Гонсалес-Родригес. – Эксперты Ястребенецкий, Коловский, Бельский, Шапиро, Бабийчук, Муринец изучили все портфолио и оценили их по двум параметрам: художественная ценность и техническое мастерство.

Финалистами стали только пятеро: Александр Цигаль, Александр Пономарев, Михаил Переяславец, Андрей Ковальчук и Даши Намдаков. Все – академики РАХ.

– Но критерием отбора это, конечно, не было: отбирали по профессиональности. И сделать это было нелегко, – признается один из привлеченных экспертов, почетный член Российской академии художеств Захар Коловский. – Очень рад, что Кронштадту уделяется такое внимание. Наконец, всеми любимый город получает инвестиции. Мы любим форты и понимаем, насколько важно, чтобы они вернулись в историю и действительность.

Автор фото: ДЕНИС СИДОРКО

ОСОБЕННЫЙ, АКТИВНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ

На втором (и последнем) этапе конкурса участникам предстоит выполнить эскизный проект мемориала и создать макет в масштабе один к 20. На работу дается два месяца: уже 15 февраля проекты должны быть у жюри.

– Условия можно поделить на две части – смысловые и технические, – объясняет Елена Гонсалес-Родригес. – Памятник должен стать особенным и вписаться в среду. Это должна быть островная композиция, работающая со всех сторон. Монумент должен быть долговечным и ветроустойчивым.

Среди других требований – компактность: ширина основания не должна превышать семи метров, высота – 12 метров. Мемориал должен сохранять «активность» в любое время года и суток (например, с помощью подсветки). И, что важно, готовый памятник вместе со всеми работами по установке должен обойтись не дороже 15 миллионов рублей.

С каждым из пяти академиков заключили контракт на 300 тысяч рублей, по которому и подготовят эскизы. Проекты оценят по пятибалльной шкале. С победителем заключат еще одни контракт, уже на миллион рублей. Его имя назовут 1 марта 2020 года.

– Народное голосование или выставку проектов не планируем: все эскизы покажем общественности только после того, как будет выбран победитель, – добавляет Гонсалес-Родригес. – Это позволит сохранить независимость жюри и избежать давления.

Открытие памятника запланировали на 2020 год.

– Мы горды стать участниками такого конкурса, – признаются финалисты. – В своих проектах постараемся воздать должное героям-морякам.

Как отметила член рабочей группы по развитию Кронштадта, советник заместителя председателя правления «Газпромбанка» Ксения Шойгу, проигравшие не останутся за бортом: «будем приглашать не вышедших в финал участников конкурса к сотрудничеству в рамках дальнейшей работы над историческим парком».

– Монумент будет создан за счет внебюджетных средств, – поясняет Ксения Шойгу. – Как и все новые объекты островной территории. Порядка 25 процентов необходимого объема финансирования уже найдено.

ЧЕГО ХОТЯТ КРОНШТАДТЦЫ

Местные власти встречают новшества с энтузиазмом, ведь «социальной инфраструктуры в Кронштадте меньше, чем в других районах Петербурга».

– Приветствуется любое развитие, тем более в таком направлении, – добавляет Олег Довганюк. – До недавних пор социальная инициатива бизнеса, которая помогла бы с исполнением пожеланий жителей, в Кронштадте находилась на нуле. Но кронштадтцы ничем от остальных петербуржцев не отличаются: они тоже хотят безопасность, комфорт, благоустройство, жилье, транспортную доступность, зарплата. Теперь в городе появятся общественные места для отдыха, развлечений, познавательной деятельности. Это и рабочие места, и вовлечение ныне депрессивной территории в хозяйственный оборот. Те же форты, находящиеся в федеральной собственности, если их восстановить и открыть, – это будет здорово.

Оживлять пустующие гектары, часть из которых находится под охраной ЮНЕСКО, обещают деликатно.

– Новые здания не будут выделяться на фоне исторической застройки, – поясняет Шойгу. – Стройка будет идти продуманно: уже есть план дополнительных дорог, сейчас прорабатываем пути, чтобы не нарушать жизнь города и не задеть красоту, которая была создана до нас. Проводим работы по получению разрешительная документация. Безусловно, городу необходимы школы, детские сады, транспортная инфраструктура. Уверена, открытие первого этапа проекта даст импульс, который повлечет за собой преобразование города.

СКАЗАНО!

Ксения ШОЙГУ, член рабочей группы по развитию Кронштадта, советник заместителя председателя правления «Газпромбанка»:

– Раньше меня с Кронштадтом не связывало ничего. Но поскольку наш банк стал осуществлять поиск финансирования, занялся юридическими вопросами проекта, рассчитал финансовую модель, то, по роду службы, я с коллегами приехала посмотреть на территорию. И уезжать мы не захотели: тот, кто хоть раз прошелся по фортам с экскурсией, не остается равнодушным, а если ты находишься в Кронштадте постоянно, то не влюбиться в этот город просто невозможно.