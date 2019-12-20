2019-12-20T19:00:31+03:00
Звезды

Успенскую умоляют отказаться от омолаживающих инъекций и пластических операций

65-летняя королева шансона обожает откровенные и яркие наряды
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Успенская.Любовь Успенская.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Любовь Успенская по праву считается одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса. Артистка от своего моложавого вида в полном восторге и не устает красоваться перед поклонниками то в бикини, то в коротких шортиках, то в полупрозрачном платье. Все бы ничего, вот только в последнее время 65-летнюю певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями и "уколами красоты". Звезда сцены свежим снимком только подлила масла в огонь.

Про Любовь Успенскую смело можно сказать: "Во всех ты, душенька, нарядах хороша". Красота звезды никого не оставляет равнодушным. Даже в свои 65 лет певица может похвастаться роскошной фигурой, которой позавидуют и 30-летние. Именно поэтому вокалистка при каждом удобном случае надевает ультракороткие платья или микро-шортики. Правда, иногда и у королевы шансона случаются модные провалы.

Свежий образ, который она продемонстрировала поклонникам, нашел отклик не во всех сердцах. На фото артистка предстала в обтягивающем мини и с чалмой на голове. Изюминкой образа стали полюбившиеся Успенской высокие сапоги.

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Была на съемках в новом образе
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"Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист", - похвасталась вокалистка, решив показать всем свою молодость и натуральную красоту.

Однако фанаты не разделили радости своей любимицы. Под снимком они, не особо церемонясь, посоветовали Любови Успенской притормозить с инъекциями, хирургическими вмешательствами и фотошопом.

"Любонька, умоляю, остановитесь. Вам не нужно больше делать инъекции омолаживающие. Вы итак красавица!", "Египетская мумия какая-то", "На Сердючку похожа. Уважаю и симпатизирую вам очень, но этот образ не идет", "Люба, что с вами сделали? Это неудачная пластика или что, не пойму", "Нос, как у Майкла Джексона!", "Как страшно", "Верните ей красоту", "Остановите женщину, это перебор", "Хорошо, если это просто фотошоп. А если неудачная пластика?", "Любу пора спасать, не проходите мимо", - умоляют взволнованные поклонники.

Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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