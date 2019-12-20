5 зимних фильмов про чудеса, которые нужно посмотреть до Нового года

Даже самые заядлые скептики под Новый год хотят верить в чудо. Что уж говорить про тех, кто точно знает, что волшебство случается с теми, кто его очень ждет!

Мой парень – ангел

Фантастическая российская комедия с Артуром Смольяниновым и Анной Старшенбаум в главных ролях. Накануне Нового года молодая девушка Саша собирается на экзамен. Она уже готова выйти из дома, но замечает, что ее кот гуляет по карнизу в окне. Девушка пытается его достать, но одно неловкое движение – и она падает с третьего этажа. Как будто бы по случайному стечению обстоятельств, падает Саша на проходящего мимо парня – и все остаются живы и здоровы. Правда, странный молодой человек по имени Серафим начинает убеждать девушку, что он – ангел. Поверить в такое в XXI веке непросто, но череда странных событий и чудес заставляет юную студентку поверить в небесное происхождение чудаковатого Серафима. Конечно, Саша влюбляется в красавца, спасшего ей жизнь. Но может ли ангел остаться с ней навсегда? Волшебную атмосферу фильма создают любимые артисты – Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Андрей Леонов, Никита Ефремов и другие. К финалу даже самое черствое сердце поверит в чудесную силу любви!

Тариф Новогодний

Чудеса становятся главной темой еще одного новогоднего фильма. Под бой курантов Андрей (Максим Матвеев) звонит на незнакомый номер, чтобы поздравить случайного человека с праздником. Отвечает ему заплаканная Алена (Валерия Ланская), которую только что бросил молодой человек. Разговорившись, незнакомцы решают встретиться – и тут выясняется, что они попали в небывалую ситуацию. Андрей живет в только что наступившем 2009 году, а Алена – в 2008. Как быть? Парень идет к девушке в гости и узнает пугающую новость от соседей: Алена в прошлом году погибла в страшной аварии. Расстроенный Андрей рассказывает все подробности трагедии своей собеседнице и друзьям. И тогда все вместе они решают во что бы то ни стало предотвратить аварию, составив поминутный план дня аварии. В итоге, конечно, всё идет не по плану - и авария грозит уже главному герою Андрею. В череду волшебных событий и неожиданных встреч попадают Борис Корчевников, Марк Богатырев, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Нонна Гришаева, Михаил Полицеймако и другие популярные актеры. В роли прохожего в фильме появляется певец Валерий Меладзе. Конечно, новогодняя сказка закачивается счастливым финалом, но за полтора часа, которые длится фильм, зрители успеют и посмеяться, и взгрустнуть, и поверить в новогоднее чудо!

Снежный ангел

Иногда кажется, что новогодние чудеса – это череда нелепых случайностей. Так и Майя (Виктория Толстоганова) собиралась по традиции отправиться встречать Новый год в Петербург, но была вынуждена остаться дома. В квартиру позвонила незнакомая девочка, которую папа (Дмитрий Певцов) отправил к маме на праздники – а сам улетел по неотложным делам. Мама уже полгода не живет по этому адресу, а папин телефон не отвечает... Майя не слишком рада перспективе встречать Новый год с незнакомым ребенком, поэтому отчаянно пытается найти родных девочки. В этом приключении ее ждет немало удивительных встреч, а, возможно, даже встреча со своей любовью! Добрая лирическая комедия о неслучайных случайностях с эксцентричными персонажами, среди которых появляются даже бывшие участницы группы «Фабрика» - Сати Казанова, Ирина Тонева и Александра Савельева.

Млечный путь

Новогодняя комедия с невеселым началом: брак Андрея (Сергей Безруков) и Нади (Марина Александрова) рушится. Отец семейства живет в Москве, а Надя с двумя детьми – в Иркутске. Перед разводом семейство в последний раз собирается вместе – на острове Ольхон на берегу Байкала. Обстановка совсем непраздничная, подарки потеряны вместе с багажом, а застолье превращается в психологическую пытку. Спасти семью может только чудо – и оно происходит! Сначала неизвестно куда пропадает Андрей, потом Надя. А когда родители снова находят друг друга, пропадает их сын. Замешан ли в истории местный шаман, странный старик в исполнении Валентина Гафта, или это млечный путь так влияет на события, но за одну ночь семья изменится до неузнаваемости.

Ёлки

Какое новогоднее чудо может быть без главной праздничной комедии последних лет. «Ёлки» напоминают нам о том, что настоящая дружба способна на многое – без всякого волшебства! Одно обещание, данное девочкой Варей в детском доме, меняет события в целой стране. История Тимура Бекмамбетова развивается в одиннадцати городах России и ярко иллюстрирует «теорию шести рукопожатий». Варя (Алина Булынко), которая пообещала, что президент поздравит ее по телевизору, рассказывает про обещание своему другу. Тот решает помочь – и звонит выпускнику детдома, студенту Мише (Сергей Друзьяк) в Казань, Миша передает просьбу московскому сноубордисту Коляну (Александр Головин), который знаком с Верой Брежневой... Так цепочка событий связывает между собой поп-звезду и таксиста (Никита Пресняков), добродушного вора Леху (Артур Смольянинов) и милиционера (Сергей Гармаш), двух соперников, которые борются за внимание одной девушки (Сергей Светлаков и Иван Ургант) и еще множество людей. И все-таки просьба так и не дошла бы до стен Кремля из-за всеобщей суеты, если бы не новогоднее чудо!

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