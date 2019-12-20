- Зачем звать сюда еще и федеральные СМИ, они и так каждый день видят Путина и могут задать ему вопросы? - роптали приехавшие из регионов журналисты, стоя в очереди в зал, где должна была начаться Большая пресс-конференция президента.

- Зачем звать журналистов из регионов, они всякую ерунду спрашивают? - сетовали «звезды» федеральных изданий, стоя в той же толпе из 2000 корреспондентов.

Противоречия между теми, кто спрашивает Путина про «нормандский формат», и теми, кто жалуется на непостроенный детсад и незаасфальтированную дорогу, с каждым годом усиливаются настолько, что некоторые даже предлагают проводить для них две разные пресс-конференции.

Как совместить большую политическую повестку, в которой и живет президент, и открывающуюся перед жителями глубинки возможность донести свою боль до Путина - не знает никто. И то, и другое - часть нашей страны, просто разные ее стороны, которым вместе не очень уютно.

Таблички — от «Я только спросить» до выложенных новогодней гирляндой, костюм Снегурочки, флаги, «Я подарю вам свою книгу» и даже иконы — постепенно стирается грань между разговором с президентом и «Полем чудес».

Работа журналиста не сильно предполагает скромность, но правила поведения никто не отменял. Президент не должен никого уговаривать не кричать с места. Он должен отвечать на вопросы — актуальные, пустые, острые, тупые, любые. А повторять «потише, пожалуйста» - не должен.

И если ты вместо вопроса президенту десять минут рассказываешь о своих достижениях, о подвигах дедушки или просишь освободить мэра Махачкалы, потому что тот поставил хороший памятник, значит, ты немножко обманщик, занимаешь чужое место и крадешь чужое время.

- Зачем вы их аккредитовываете, ведь очевидно, что это не журналисты? - спрашивал я сотрудников администрации Кремля.

- У нас демократия и нет формальных поводов отказать, мы не имеем право нарушать права журналиста, даже если он работает в издании тиражом 100 экземпляров, - отвечали мне.

Но правда еще и в том, что Большая пресс-конференция - тоже шоу. А таблички и крики с места — его часть, без которой есть риск утратить зрелищность. Но это та часть, которая не должна быть главной.

Сергей Мардан: После слов Президента про преемника у всех главный вопрос «Как жить без Путина?» 00:00 00:00