5 простых способов заработать в декрете

Декрет и радости материнства вовсе не повод задвинуть свои интересы на дальний план, особенно если мама - творческая личность. Наоборот, появление малыша - как раз тот период, когда можно прислушаться к потребностям не только тела, но и души. Дети делают нас лучше, а интернет дает возможность демонстрировать и монетизировать свои творческие способности, не выходя из дома.

1 Шить, вязать, ваять

Если хендмейд для вас - не просто слово и вы уже обеспечили сделанными своими руками украшениями (одеждой, игрушками и т. п.) себя, всех членов семьи, друзей и знакомых, можно выходить на новый уровень.

Авторские вещи приобретают все большую ценность. Люди хотят иметь нечто уникальное, эксклюзивное, чего не будет ни у кого другого. Возможно, именно вы можете им это предложить.

Самый известный портал Рунета, где можно выставлять и продавать свои работы, «Ярмарка Мастеров» (www.livemaster.ru). Создание магазина на нем бесплатно. Там же можно повысить свое мастерство и научиться чему-то новому - в мастер-классах недостатка нет.

2 Мир в объективе

Вы видите красоту там, где ее не замечают другие? Ваши фотографии из отпуска собирают сотни лайков в социальных сетях? Ваш малыш позирует вам едва ли не с рождения, а рейтинг самых желанных подарков возглавляет новая оптика? Не дайте своему таланту пропасть попусту, ведь он может помочь вам заявить о себе, даже если вы круглые сутки проводите с малышом на руках.

Удачные фотографии можно не только выкладывать в соцсети, но и продавать фотобанкам. Один из самых популярных - Shutterstock.(www.shutterstock.com/ru). За последние

15 лет он выплатил своим поставщикам контента (фотографам, иллюстраторам и другим) более 0,5 млрд долларов. Если вы лишены предрассудков, почему бы вам не попробовать продать свои лучшие фотоработы?

3 С пылу с жару

Если родные и близкие в восторге от ваших пирожных и тортов, а лучшая подруга доверила создание кулинарного шедевра для своей свадьбы вам, а не какому-то там ресторану, вам определенно стоит начать угощать и других людей. Не бесплатно, разумеется.

Продавать свои кулинарные творения можно в соцсетях. Например, создать для этого специальную страницу в Instagram. Особой популярностью

сегодня пользуются капкейки, кейкпопсы, зефир и, конечно, авторские пирожные. Ну а если вы изловчитесь и научитесь готовить веганские или ПП-тортики, сможете охватить самую модную аудиторию.

4 Не инстаграмом единым

У вас уже есть блог с большим количеством подписчиков, но он все еще не приносит никакого дохода?

Можно как вариант регистрироваться на платформе Boosty.to, разрабатывать варианты подписки и приглашать туда свою аудиторию. Вы можете предложить ранний доступ к контенту, влияние на наполнение вашего блога (возможность предлагать темы), благодарности в титрах и упоминания в новых работах, какой-то эксклюзивный контент, участие в закрытой группе или чате и другие опции, которые могут заинтересовать подписчиков. При этом набор опций и их стоимость определяете только вы.

Если на ваш блог на Boosty подпишутся 1000 человек, при стоимости подписки 200 рублей вы заработаете 186 000 рублей в месяц. Неплохая прибавка к декретным выплатам - если, конечно, все получится.

5 Музыка нас связала

Если молодая мама - не только меломан, но и сама пишет музыку, ей стоит задуматься о том, чтобы проявлять свои таланты не только в пении колыбельных. Посетило вдохновение - сыграй, запиши как минус и пробегись по порталам, где можно продавать мелодии и биты.

Сейчас очень многие профессиональные музыканты не сочиняют музыку с нуля, а покупают биты

и накладывают на них собственные мелодии. Удобно. Один из таких порталов - Beatmaker.tv. Работает просто: регистрируетесь как битмейкер и загружаете свои минусовки в каталог. Цены на них колеблются в промежутке от 5 до 300 долларов.

В общем, не сдерживайте свои творческие порывы! Развивайте себя вместе с ребенком - и он будет вами гордиться. А чтобы все было по закону, что бы вы ни продавали - пирожные, авторских кукол или контент, - не забывайте о необходимости платить налоги. Благо сегодня это тоже можно делать в режиме онлайн - потребуется лишь скачать на смартфон мобильное приложение для самозанятых.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пора прокачать себя в профессии

Уже с Нового года в России начнет работать программа профессионального обучения женщин с детьми в рамках нацпроекта «Демография». За счет федерального бюджета будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Уже даже подсчитали: к 2025 году пройти переобучение или подтянуть свои профессиональные знания по этой программе смогут минимум 230 тысяч россиянок. На этот проект уже выделены более 11 млрд рублей.

Кстати, уже сейчас подобные программы работают в регионах. В 2018 году, к примеру, обучение и дополнительное профессиональное образование получили 18,2 тысячи женщины с маленькими детьми. Но, по оценке Минтруда, мам, желающих обучаться, повышать квалификацию или учиться чему-то новому, куда больше. Им обязательно пойдут навстречу. И когда федеральный проект заработает, получится прокачать в плане профессии в 2,5 раза больше россиянок.

В ТЕМУ

Обеспечить место в садике для малыша

Минимум 255 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет появится в ближайшие два года в России в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Это и государственные, и частные детские садики, и группы кратковременного пребывания, где будут созданы все необходимые условия для малышей, в том числе с особенностями развития, инвалидов.

Появление разного вида ясельных групп, где за детьми будут присматривать и обучать, помогут сотням тысяч мам вернуться к активной трудовой деятельности и начать зарабатывать.

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