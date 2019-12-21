2019-12-20T18:22:25+03:00
Общество

Детям вход разрешен

Мальчишки и девчонки обожают заглядывать во взрослый мир. А что может быть заманчивее экскурсии по самому настоящему заводу? Тем более если здесь трудится родной человек
Анна РУДЕНКО
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Наладчик автоматических линий ТПЦ Андрей Лозовский с сыном Владиславом. Фото: Личный архивНаладчик автоматических линий ТПЦ Андрей Лозовский с сыном Владиславом. Фото: Личный архив
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Проект «К папе на работу» стартовал на ТАГМЕТе (см. «Справку «КП») четыре года назад. И с тех пор пользуется неизменной популярностью.

Первая остановка очередного экскурсионного маршрута - электросталеплавильный цех. Вокруг все гремит и грохочет. Темный фон цеха освещается оранжево-красными вспышками. Сопровождающий в доступной для детей форме рассказывает об устройстве и принципе работы электросталеплавильной печи, важности регулирования температуры металла и его химического состава. Мощь, масштабы и звуки цеха, словно громовые раскаты, - первое удивление и восторг на лицах детей. Не меньше впечатлений от печи-ковша и машины непрерывного литья заготовки.

Пора отправляться в следующий цех - трубопрокатный, где кипит своя интересная жизнь. Технология горячего проката, стан со слитками прямо из печей, летящая, словно ракета, будущая труба, для детей все это - настоящее волшебство.

На выходе детвора встречается с работниками завода.

- Смена растет? Это хорошо! - с улыбкой обращается к юной компании один из них.

Напоследок детям рассказывают о важности соблюдения требований охраны труда на производстве.

- От экскурсии остались только яркие и положительные эмоции. Дочь на заводе уже второй раз, но собирается прийти еще, - делится впечатлениями мастер по ремонту оборудования ЭСПЦ Сергей Денисов, который сопровождал дочь Лилию в цехах. Рада за сына и контролер в производстве черных металлов ОТК Наталья Ищенко.

- Денису все очень понравилось. Было настолько интересно, что время пролетело незаметно, и двух часов показалось мало. Так что при первой же возможности придем снова.

Посещение завода стало полезным и познавательным. Ведь у детей была возможность получить представление о производстве. А еще испытать гордость за своих родителей, управляющих стихией огня, понять, насколько сложен и достоин уважения труд металлурга.

СПРАВКА «КП»

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) и является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. Завод выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные и коррозионностойкие трубы со специальными свойствами, использующиеся в нефтегазовой отрасли. Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям. На заводе работают около 6 тысяч человек.

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