Дадут ли вам ипотеку под 6 процентов?

Каковы условия льготного займа для семей, в которых родился второй, третий (и так далее) ребенок? Давайте разберемся, кто и на каких условиях может воспользоваться программой.

Льготная ставка по ипотеке в 6% действует в течение всего срока кредита. Достаточно родить второго ребенка, чтобы воспользоваться ими по полной программе.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Главное условие - ребенок (второй, третий и далее) должен родиться с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г. И быть гражданином России. Впрочем, вовремя родить детей мало - от семьи все же потребуются и кое-какие вложения.

СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ?

Первоначальный взнос - от 20%. Это тоже обязательное условие: размер льготного кредита не должен превышать 80% от стоимости недвижимости.

В качестве взноса можно использовать материнский капитал. То есть если стоимость нового жилища укладывается в 1,2 млн рублей, дополнительные средства искать не надо. Главное, иметь возможность вовремя расплачиваться по кредиту.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ КУПИТЬ?

Пока программа распространяется только на покупку новостроек.

Есть ограничения и по сумме кредита. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области - до 12 млн рублей. Для всех остальных - до 6 млн.

В принципе можно купить и более дорогую квартиру, но кредит по льготной ставке дадут именно в установленных пределах.

А ЕСЛИ КРЕДИТ НА КВАРТИРУ УЖЕ ЕСТЬ?

Жилищный заем можно рефинансировать, чтобы воспользоваться льготными условиями.

Например, семья, где всего один ребенок, взяла ипотеку по обычной рыночной ставке. А теперь родился второй. Можно подавать заявление на рефинансирование - оставшиеся выплаты по кредиту вам пересчитают уже по льготной ставке.

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