С Нового года вырастут пособия на ребенка

В наступающем году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет до 12 тысяч рублей вместо нынешних 11,2 тысячи рублей, сообщили в Минтруде России. В ведомстве прогнозируют: всего семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тысяч рублей за три года.

Что именно изменится?

1. За малышей будут платить больше и дольше

Продлен срок выплат пособия на первого и второго ребенка. Если сейчас его получают на детей до полутора лет, то с 1 января 2020 года такие выплаты станут платить до достижения малышом трех лет.

Размер выплат равен величине прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. В следующем году он составит в среднем 12 тысяч рублей.

Также изменится критерий нуждаемости семей, по которому им назначают выплату: теперь доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе (ранее была полуторакратная). Это позволит гораздо большему числу семей воспользоваться программой поддержки.

Чтобы понять, имеет ли ваша семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка.

2. Увеличится материнский капитал

Выплачивается за второго (или последующего ребенка, если не выплачивалось на второго), рожденного с 2007 по 2021 год. Его можно получить только один раз - и потратить на определенные нужды семьи (см. «Цифры»). С 1 января 2020-го материнский капитал будет составлять 466 617 рублей.

3. Не забываем про 450 тысяч на погашение ипотеки

Семьям с тремя и более детьми государство начало выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

ЧТО ЕЩЕ?

- При рождении третьего ребенка (И последующих детей)

Выплачивается ежемесячно до достижения ребенком возраста 3 лет в регионах с суммарным коэффициентом рождаемости ниже 2, а в регионах Дальнего Востока - независимо от коэффициента рождаемости. Всего в 74 регионах выплачивается это пособие.

В среднем 10,4 тыс. рублей (в размере одного прожиточного минимума ребенка в вашем регионе).

- Выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Согласно Посланию президента сейчас это 10 000 рублей в месяц.

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