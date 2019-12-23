Цари наряжали елки открыто, а революционные вожди – тайно

Есть только один человек, который все знает про Кремль. И про все главные елки, которые наряжали правители России в разные века. Конечно же, это – Сергей Девятов, советник директора ФСО РФ, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков исторического факультета МГУ. У него-то мы и «выпытывали» все государственные елочные «тайны».

Неожиданный «подарок» польских интервентов

...Вы удивитесь, но традиция встречать Новый год с наряженной елкой, оказывается, принесена была нам польскими интервентами.

- Да-да, - ошарашил Сергей Девятов, - именно поляки в годы великой смуты в начале XVII века, когда они во главе с Лже-Дмитрием захватили Москву, установили в России первые рождественские елки.

Советник директора ФСО РФ, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, и подкрепили интерес россиян к этому символу живущие в Московии иностранцы: послы и посланники, иноземные купцы, доктора, цирюльники, трактирщики, военные и морские специалисты.

К концу XVII века в России среди рождественских елок была одна, которая особо выделялась – Лефортовская на территории Немецкой слободы, именовавшейся в народе «Кукуй» (нынешней район Лефортово). Именно здесь иноземцы и собирались на встречу Нового года.

Правда, поначалу новую моду переняли только в царских палатах и боярских теремах.

Государь Петр I сказал – народ сделал

Но Петр-то не был бы Петром, если б удовлетворился узкими семейными рамками празднества. Своей царской волей он постановил: ставить елки не только в палатах, но и в людных общественных местах.

Дело в том, что государь решил перенести начало года с сентября - на 1 января, как в Европе – на восьмой день после Рождества Христова. Ну, и продвигал нововведение в народ всеми способами.

В том числе - и устройством праздника. И вот ровно 320 лет назад – 1 января 1700 года первое в России празднование Нового года произошло на Красной площади у стен Московского Кремля.

- При молодом царе, - рассказывает Сергей Девятов, - лесную гостью устанавливали на Боярской площадке, при входе в Теремной дворец, во дворце Милославского (Потешном дворце), на Соборной площади Московского Кремля между Успенским собором и Звонницей. Также ели размещали между Аптекарским приказом и Потешной хороминой на Красной площади, в Тайницком саду у зданий Старых и Новых приказов и у Лобного места перед Спасскими воротами Кремля.

Петр I же официально ввел и обычай украшать елки в канун Рождества - вне зависимости от положения и богатства людей. Действовал просто и эффективно: издал свой царский указ, по которому с 1700 года еловыми ветками к Рождественскому и новогоднему празднику должны были украшать и бедные городские дворы, и даже деревенские избы.

«Огненные шутихи» Анны Иоановны

Самым пышным цветом новогодние празднества распустились в эпоху царствования Анны Иоанновны. С поистине грандиозным русским размахом. Ель устанавливали на Соборной площади, богато украшали игрушками и иллюминацией.

Праздник сопровождался фейерверками и другими «огненными шутихами». Сама государыня предпочитала праздновать в Анниенгофе, в своем уютном дворце. Потому что императрица, ко всему прочему, была заядлая охотница, и в первые дни нового года устраивала шумный забег в лес на зверя прямо от богато украшенной огромной елки, которую ставили перед парадным входом во дворец.

«Для красоты, прогулок и праздных забав»

С начала XIX века, в эпоху правления, императора Александра I, Рождественские и новогодние елки стали устанавливаться как в Верхнем, так и в Средним Александровском саду, справа и слева от Троицкого моста ближе к Кутафьей башне.

Оказывается, в то время государь заложил не один, а целых три Александровских сада - Верхний, Средний и Нижний – от Угловой Арсенальной до Водовзводной башни: для «красоты, прогулок и праздных забав».

Сегодня сад перестали делить на части: теперь он – просто один Александровский. Но 200 лет назад народ охотнее всего шел именно к «верхней» большой Рождественской и новогодней елке - у декоративного грота «Руины».

«Шампанского! От Николая I!»

А в Санкт-Петербурге – столице Российской империи - первая массовая публичная новогодняя елка прошла в 1852 году – в период царствования Николая I - в большом павильоне Екатерингофского вокзала.

Пришедших угощали шампанским! Так вот откуда пошла традиция в Новый год непременно вкусить бокал искристого напитка!

Вскоре публичные елки начали устраивать в зданиях дворянских, офицерских и купеческих собраний, клубах, театрах и других местах.

В середине XIX века елку для «общественности» проводили в главном парадном Колонном зале Московского дворянского собрания. Главными гостями таких праздников стали ребятишки. Причем - не только в дворянской среде, но и во всех сословных группах российского общества.

Октябрь 1917-го оставил Кремль без елок

Все советские дети в школе читали умилительный рассказ Владимира Бонч-Бруевича про то, как в разгар гражданской войны вождь революции Ленин ездил на детский праздник елки в Сокольники.

А вот в самом Кремле никаких елок не было уже в декабре 1917 года.

- Просто Кремль еще не был резиденцией новой власти, - пояснил Сергей Девятов, - а его вид был удручающе печальным.

В дни революции здесь шли тяжелые бои, Кремль трижды переходил из рук в руки. Историческое сердце Москвы обстреливали из полевых трехдюймовых пушек со стороны Никольской улицы и из тяжелой шестидюймовой артиллерии - с Воробьевых гор. Разбили фасад Малого Николаевского дворца, снаряды попадали в Спасскую, Москворецкую башни, в Успенский собор, были взорваны ворота Никольской. Какие уж тут танцы у елки…

Но в последующие годы большие новогодние елки наряжали в Свердловском (Екатерининском) зале здания рабоче-крестьянского правительства.

Фото: wikiimage

А в Андреевском орденском зале Большого Кремлевского дворца - только для детей высшего большевистского руководства и сотрудников советских и партийных ведомств, которые тогда прямо в Кремле и жили.

Но потом (в условиях борьбы с религией) Рождество признали пережитком прошлого, и елку наряжать запретили. И праздновать Новый год не рекомендовали, потому как – буржуазная традиция.

Как в 1924 году отплясали в Кремле у елки, так аж до 1937-го об общественных хороводах вокруг лесной красавицы в кремлевских залах и забыли.

Елка - большевистская, красная звезда!

Но это - указ для народа. Сами же большевистские лидеры себе в маленьких радостях не отказывали. И в своей загородной резиденции – в Горках, ныне Ленинских, Владимир Ильич наряжал лесную красавицу и приглашал детишек из соседних деревень.

И в кремлевской квартире Иосифа Виссарионовича Сталина ставили елку для его маленьких детей – Василия и Светланы.

Фото: wikiimage

И, тем более, елочки сверкали в квартирах кремлевских номенклатурных жильцов: в жилых помещениях Кавалерских корпусов, Большого Кремлевского и Потешного дворцов, Офицерском и Гренадерском корпусах.

Ведь если очень хочется, то можно. Главное – не забыть убрать с вершины деревца императорского двуглавого орла и водрузить на его место что-нибудь другое. Например, блестящий шпиль.

Не в лесу родилась советская елочка, а в «Правде»!

В 1935 году один из высших партийных руководителей того периода Павел Постышев предложил вернуть традицию новогодних праздников с елкой. Никита Хрущев вспоминал: однажды показывали город товарищам с Украины. Поместились в одну машину Сталина. Тут-то Постышев и рискнул: «Вот возродить бы новогоднюю елку - народу бы это понравилось, а детям - особенно». Иосиф Виссарионович был благосклонен: а напишите об этом в «Правду».

Постышев так и сделал: осудил «левый елочный загиб» и рекомендовал «положить конец» «неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей». Ну, не рождественская, конечно, а – новогодняя. Тем более, что на верхушку можно ставить пятиконечную красную звезду. Есть же разница! Ура!

В ноябре 1936 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новый год признан государственным праздником, и уже 1937-й в Московском Кремле официально встречали с новогодней елкой.

«Ух, захватывает дух!»

Но, собственно, достаточно широко отмечать Новый год с елкой в нашей стране народ начал фактически только с 1947 года, когда 1 января сделали нерабочим днем.

- Тогда же назначили и главную детскую елку СССР - в Колонном зале Дома Союзов, - рассказывает Сергей Девятов. – Причем, елки стали организовывать на весь период зимних школьных каникул.

Впервые официально «главная государственная» новогодняя елка в Московском Кремле была установлена лишь в преддверии нового 1955 года. Да где – в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца! А все потому, что именно тогда по инициативе нового советского лидера Никиты Хрущева принимается принципиальное решение: открыть территорию Кремля для свободного посещения граждан. До этого, с 1918 года, действовал с строгий пропускной режим.

Позднее в Кремле елку стали наряжать и на Соборной площади. А еще - в нижнем Тайницком саду, благо, сюда лесную красавицу везти не надо было – сама себе росла. Здесь же в 60-х заливали длинную пологую ледяную горку для детей. Ух, захватывает дух!

А уж когда построили Кремлевский дворец съездов в 60-х – сейчас он называется Государственный Кремлевский дворец, - елку для ребятишек стали наряжать уже здесь, в гербовом фойе .

И хороводами уже не ограничились: огромный зрительный зал дворца, специально спроектированная сцена позволяли проводить полноценный новогодний концерт для ребятишек.

В 1964 году малышню перестали грузить идеологическими символами, а вернули любимых Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку.

Спасибо молодым тогда режиссерам студенческого театра «Наш Дом» – Курляндскому, Успенскому и Хайту. Именно им удалось превратить кремлевский новогодний праздник в настоящее сказочное действие.

КСТАТИ

Хоровод с президентом

Сказочное представление начинается каждый год 25 декабря. Именно в этот день в Государственном кремлевском дворце впервые показывают новую новогоднюю программу для детей.

Сначала, по традиции – веселые хороводы вокруг наряженной красавицы в гербовом фойе – со сказочными персонажами, мульти-героями. На самом верхнем этаже в это же время работают многочисленные аттракционы. А потом – главное театрализованное действие - в зрительном зале с использованием интерактивных декораций, ярких костюмов и множества спецэффектов.

Новогоднюю елку в Кремле еще часто называют Президентской, так как одним из учредителей и организаторов мероприятия является Управление делами Президента Российской Федерации.

Возможность встретиться с главой Российской Федерации – тоже своего рода маленькое чудо.

Фото: wikiimage

А В ЭТО ВРЕМЯ

Откуда в Кремль «приходит» самая красивая ель?

К выбору лесной красавицы во все века подходили тщательно и ответственно.

Самая большая елка страны, конечно же, «вырастает» на Соборной площади Кремля.

Раньше - в «прежние века» - ее традиционно вырубали и доставляли с территорий, находящихся недалеко от Москвы, из района так называемой «Царской дороги» (ныне Одинцовский, Красногорский и Истринский районы Московской области). А также - из мест, которые расположены в районе Лосиного острова».

- При Петре, как правило, ели поставляли в Московский Кремль из царских имений, - комментирует Сергей Девятов. - А именно из елового бора близ села «Знаменское», находившегося на правом берегу Москва-реки, напротив села «Петрово-Дальнее». Не раз елки завозили и из обширного лесного массива, что поблизости от Савино-Сторожевского монастыря (город Звенигород), и от стен Новоиерусалимского (город Истра). Такой выбор объяснялся довольно просто – по замерзшим рекам - Москва-реке и Истре - легче всего было санным путем доставлять спиленное дерево.

В 2000-м - 2004 годах ставили искусственное дерево, но с 2005 года решили все-таки возобновить традицию - наряжать в Кремле живые елки. Два года подряд лесную красавицу привозили с родины Деда Мороза – из Великого Устюга. Последние несколько лет настоящую, живую ель доставляют в центр столицы из Подмосковья.

Нынешнюю столетнюю пышную красавицу нашли в Можайском городском округе и ввезли через Спасские ворота. Торжественно, под бой Курантов!

Простоит елка на Соборной площади до старого Нового года, который отмечается 14 января.