Новые сериалы и проекты Пятого бьют рекорды

В уходящем году на Пятом канале били свои же рекорды один за другим. Есть за что поднять бокал шампанского, провожая 2019-й.

По данным исследовательской компании Mediascope на конец 2019 года, россияне смотрят Пятый в среднем 91 минуту в день. Это абсолютный рекорд в аудитории «25-59», причем канал улучшает этот показатель третий год подряд. Длительность просмотра – важнейший маркер, который говорит о том, что эфирная сетка канала удачно сбалансирована и каждый зритель находит в эфире что-то по душе. Аудитория у экрана разная - у каждого из тех, кто выбирает пятую кнопку, собственные предпочтения по сериалам и программам. Продюсерам Пятого канала год за годом удается решать сложнейшую задачу: обеспечивать увлекательным контентом зрителей самых разных социальных групп.

И люди голосуют пультом: выбирают Пятый. Просто потому, что там всегда интересно: сел смотреть – оторваться невозможно.

Важнейший элемент программирования любого федерального канала — это, конечно, сериалы. В 2019 году Пятый канал показал сразу пять премьер собственного производства, плюс новый сезон проекта «Свои». В январе «Свои» прошли с показателями 7,3% в аудитории «Все 25-59», а среди женщин этой же возрастной группы – 9,9%, что принесло Пятому третье место. Отдельные серии «Своих» выводили Пятый в абсолютные лидеры – так, вечером 22 января детектив занял первое место в московском эфире в аудитории «25-49».

С ходу полюбились зрителям «Стражи Отчизны» (7,1% среди россиян «18+»; в аудитории «мужчины 45-59» - 10,1%; у мужчин старше 18 лет - 7,9%, это третье место среди федеральных каналов). Кстати, этот сериал о спящих агентах стал победителем в номинации «Телесериалы детективной и правоохранительной тематики» на фестивале «DetectiveFEST».

Отлично показал себя сериал «Великолепная Пятёрка» о работе отдела полиции. Проект стал финалистом «DetectiveFEST» и награжден специальным дипломом фестиваля. Сериал радовал зрителей весь июнь и даже в июльском повторе вызвал большой интерес, в целом удерживая внимание аудитории «25-59» с долей 7,8%.

На ура был принят публикой сериал «Условный мент». Первая серия была выложена на официальном канале Пятого на Youtube и набрала 2,5 млн просмотров всего за одну неделю. В эфире стартовая доля составила 10,4% («женщины 30-44»), затем в течение двух месяцев показатели росли и к заключительной неделе показа достигли 11,8% («все 25-59») по Москве. А в части аудитории («женщины 25-59», Москва) «Условный мент» и вовсе вывел Пятый канал в лидеры с долей 15,4%.

Наконец, приятным подарком зрителям стал сериал «Барс» с Алексеем Чумаковым и Анной Снаткиной в главных ролях. Эта адаптация американского хита «Касл» принесла Пятому каналу серебро национального вещания в вечерний прайм по женской аудитории «25-59» с долей в 10,0%. В целом вечерние показы обеих новинок – сериалов «Условный мент» и «Барс» - принесли Пятому первое место в рейтинге федеральных вещателей: по итогам ноября доля в аудитории «Женщины 30-44» составила рекордные 11,6%.

Удачный опыт позволяет строить грандиозные планы на будущее. В 2020 году Пятый канал намерен порадовать зрителей новыми сезонами проектов «Свои» и «Великолепная Пятёрка», а также премьерами сериалов «Крепкие орешки» и «Мушкетеры».

Будут ли новые серии «Следа»? Разумеется! Съемки самого длительного российского сериала-рекордсмена продолжаются. Кстати, в уходящем году создатели «Следа» Александр Левин, Юрий Каменецкий и Эжен Щедрин получили приз от Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) «За реализацию мечты продюсера».

Важнейшая особенность Пятого канала - проведение благотворительных акций, когда любой зритель может почувствовать себя причастным к доброму делу и оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Творить добро в будничном режиме, помогать не на словах, а на деле - ключевая составляющая миссии канала.

Так, каждый четверг в эфир выходит программа «День ангела». Ее герои – воспитанники детских домов, каждый из которых мечтает найти семью. Вся команда Пятого вместе со зрителями старается воплотить эти мечты в жизнь. На еженедельных праздниках, которые готовит канал, детей окружают теплом и заботой. А самое главное, что уже 259 детей – героев «Дня ангела», обрели родителей. Чудеса все-таки случаются! «День ангела» высоко оценили представители благотворительных организаций, которые помогают детям-сиротам.

Еще один социальный проект, который выходит в эфир по четвергам - «День добрых дел». Звезды спорта, театра и кино повторяют с экрана слоган проекта: «Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» Благодаря неравнодушию зрителей благотворительным фондам удается собирать деньги на закупку медицинского оборудования, медикаментов, что позволяет раз за разом спасать чьи-то жизни.

«Это наша самая большая победа», - признаются на канале, когда узнают, что удалось помочь еще одному ребенку. И подчеркивают: это большая общая победа, которую разделяют миллионы телезрителей Пятого канала.

Текущий сезон (на ТВ он начинается осенью) стартовал как никогда энергично: в сентябре доля аудитории (количество зрителей от числа всех, смотрящих в данный момент телевизор) составила 6,9% - это лучшее начало сезона за всю историю Пятого. Рекордные доли в октябре показала аудитория «4+» и «18+»: 7,09% и 7,42%. Доля зрителей выпуска новостей «Известия» в 18.30 с наступление осени выросла сразу на 17% и сейчас составляет 6,4%.

Собственные проекты канала «Светская хроника» и «Моя правда» уверенно вошли в новый телесезон на лидирующих позициях пятничного прайма и воскресного утра. Вечером в пятницу доля программы «Светская хроника» составляет 8,1% в аудитории «Женщины 18+». Программа «Моя правда» пользуется особой популярностью в аудитории «Женщины 25-59» с долей в 7,3%. Средняя доля обеих программ в воскресном утреннем эфире, начиная с сентября, в аудитории «Все 25-59» составила 6,9% и обеспечила Пятому первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов.

Программы и сериалы Пятого канала высоко ценят не только зрители, но и жюри самых разных профессиональных конкурсов. В 2019-м Пятый собрал «вагон и маленькую тележку» наград. Например, на уникальное шоу для выпускников школ «Алые паруса», которое проходит в Санкт-Петербурге каждый год, пролился настоящий дождь призов: премия Best Experience Marketing Awards(первое место), «золото» на VII Национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» (номинации «Лучшая PR-кампания события» и «Лучшая режиссура и постановка»), номинация в престижной международной премии Content Innovation Awards 2019. Еще одним достижением «Алых парусов-2019» стали три награды одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World! Два почетных «серебра» в номинациях «BEST MUSICAL EVENT 2019» и «BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019» и золотая статуэтка – «ICONIC EVENT AWARD 2019»! Этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия. В прошлый раз его вручили за организацию церемонии открытия летних Олимпийских игр – 2016, которые прошли в Бразилии.

Сразу несколько персональных наград у заместителя генерального директора, директора Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марины Беловой: «серебро» Национальной премии бизнес-коммуникаций (второй год подряд), премия «Медиаменеджер России 2019» (номинация «социальная ответственность бизнеса»), премия Санкт-Петербурга «Форма добра» (как идейный вдохновитель программы «День ангела», проекта «День добрых дел» и акции «Марафон добра»).

Проект «Марафон добра» удостоился первого места в Best Experience Marketing Awards (Лучшее социальное событие»), третье место этой же премии канал получил за онлайн-кастинг сериала «Свои» - этот сериал также одержал победу на Национальной премии бизнес-коммуникаций-2018 (номинация «Лучшая маркетинговая кампания»).

На конкурсе «Медиабренд» Пятый получил сразу 16 (!) призов, причем в финал вышли 23 работы. Первые места получили сериал «Барс» («Лучшая режиссерская работа» и «Лучший проморолик российского фильма или сериала»), боевик «Стражи Отчизны» («Лучший проект с использованием технологий VR/AR»). А еще было четыре «серебра», девять «бронз».

Финалистом Премии Рунета-2019 стал тележурнал о жизни звезд «Светская хроника» - жюри особо отметило тот факт, что эта программа перестала быть чисто телевизионным продуктом и успешно интегрировалась в Сеть.

Наконец, пресс-службу Пятого канала признали лучшей в России и в странах ближнего зарубежья на конкурсе «Пресс-служба года-2019».