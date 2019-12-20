2019-12-20T20:34:33+03:00
Политика

Рейтинг президента вырос

На это, по мнению социологов, повлияла Большая пресс-конференция Владимира Путина
Александр ГАМОВ@gamov1
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Президент России Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин / ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин / ТАСС
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В четверг, 19 декабря, прямо во время трансляции Большой пресс-конференции президента, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в разных городах страны. И замерил - в режиме реального времени - на какие темы пресс-конференции люди больше реагировали.

В ТОП тем, «с наибольшим уровнем реакций», вошли вопросы и ответы: по здравоохранению, демографии, мигрантам, работе правоохранителей (в том числе - «дело Ивана Голунова»), борьбе с алкоголизмом, ситуации на Украине, законе о домашнем насилии» и, конечно, индексации пенсий.

Кроме того, был замерен рейтинг главы государства (см. таблицы). И он, по сравнению с предыдущими неделями, вырос. Показатель «одобрения деятельности» Владимира Путина составил 64%. А на прямой вопрос - о «доверии президенту» - положительно ответили 71%.

Рейтинг Владимира Путина Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Рейтинг Владимира ПутинаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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