2019-12-20T21:23:18+03:00
Общество

МВД России: детей будут изымать из семей, только в случае "реальной угрозы".

Главный участковый страны разъяснил позицию ведомства относительно поправок в семейное законодательство
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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МВД России: детей будут изымать из семей, только в случае "реальной угрозы".МВД России: детей будут изымать из семей, только в случае "реальной угрозы".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Участковым могут скоро разрешат изымать детей из неблагополучных семей, если это будет реально необходимо. Под "необходимостью" подразумевается случаи, когда матери пытаются выбросить детей в окна, а отцы угрожают насилием или убийством. Увы, но такие случаи имеют место быть в нашем обществе.

- Полномочия органов опеки и попечительства по отобранию ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью закреплены в статье 77-го Семейного кодекса России. Но стоит отметить, что органы опеки и попечительства работают днем, а сотрудники полиции круглосуточно и даже когда находятся на отдыхе, - заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

Подготовка ведомством поправок к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав, избавит полицейских от чувства постоянной вины. Как правило, их осуждают практически во всех случаях: вытащил ребенка из семейного скандала - сделал это слишком быстро, не отреагировал на скандал и оставил пострадавшего несовершеннолетнего с родителями- извергами - проявил халатность или преступную медлительность.

- На заседании Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере представителем МВД России внесены предложения о проработке вопроса, направленного на уточнение порядка реагирования сотрудников полиции и органов опеки при обнаружении детей в обстановке, непосредственно угрожающей их жизни и здоровью, - отметил Колесник.

То есть "критерии угрожающей обстановки" будут прописаны в новых поправках к Семейному кодексу. Кроме того, детей полицейские будут передавать не в какие-нибудь общественные фонды и организации, а в государственные учреждения на ограниченный срок.

- Речь идет о детях, которые находятся в семьях в условиях реальной опасности для жизни и здоровья, о временном изъятии из семьи и помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Об этом будет незамедлительно информироваться органы опеки и попечительства и органы прокуратуры, - отметил Станислав Колесник.

МВД России также предлагает считать лишение родительских прав крайней мерой семейно-правовой ответственности. По мнению ведомства, необходимо разработать многоступенчатую систему мер помощи таким семьям в целях возвращения ребенка при улучшении семейной обстановки, в связи с чем также предлагается увеличить срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка с 7 до 30 суток.

Кстати, на сегодняшний день данный законопроект Министерством не разрабатывался.

МВД России: детей будут изымать из семей, только в случае "реальной угрозы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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