Назло Собчак: Звезды запустили флешмоб «40 лет – еще не старость» и принялись массово обнажаться в соцсетях

Ксения Собчак взбудоражила Инстаграм: заявление телеведущей о том, что в 40 лет женщины выкладывают в соцсети свои фото без одежды исключительно «от отчаяния», и просьба «пристрелите меня, если я в сороковник буду делать также» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие знаменитые красавицы отнесли выпад телеведущей (которой, к слову, 40 будет уже через 2 года) на свой счет и решили ответить Ксении.

Правда, результат оказался совсем не таким, на какой рассчитывала провокаторша Собчак. Вместо того, чтобы признать, что в 40+ главное предназначение женщины (по логике Ксении) - нянчить внуков, звезды принялись массово выкладывать в Инстаграм свои обнаженные снимки. Знаменитости объявили флешмоб «в 40 лет жизнь только начинается» и наперебой рассказывают, почему они собираются и дальше публично демонстрировать свои прекрасные тела. Причем высказываются все – и те, кому еще нет сорока, и те, кто уже перешагнул эту возрастную планку. Звезды обсуждают тему эйджизма и признаются: они постоянно сталкиваются с тем, что в нашей стране публично назвать женщину в возрасте 40+ «старухой» почему-то не считается дурным тоном.

- Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? – написала певица в Инстаграме. - Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает, кроме самой себя? Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от... внимание... ДРУГИХ женщин.

annasedokova Анна Седокова часто балует подписчиков снимками в одежде и без нее.

В поддержку своего поста Седокова опубликовала снимок из фотосессии, в которой она когда-то снялась для мужского глянца. На фото Анна позирует в костюме в стиле садо-мазо, состоящем из кожаных ремней.

- Аня, ты прекрасна! Ещё лет 40 точно можешь выкладывать такие фото. Я вот останавливаться точно не собираюсь, - написала ей в комментариях Светлана Бондарчук.

Сама Светлана тоже дала Собчак отповедь на своей страничке в Инстаграме. Модель поделилась видеороликом, запечатлевшим рабочие моменты недавней фотосессии. В ролике 51-летняя Бондарчук позирует в черном купальнике с высоко вырезанными трусиками, очень откровенном и сексуальном.

a030aa Внимательно почитала все комментарии Приятно и важно, что 90% это любовь и дружба) я рада, что основная моя аудитория это люди, которые живут в счастливом мире Но все таки решила ответить людям с негативным взглядом на возраст и оголенность.

- Не представляю, что Николь Кидман, Шэрон Стоун, Джей Ло или Анджелина Джоли подвергаются троллингу в современном мире за свой возраст, - написала она. - Уж простите, мы одной возрастной категории, и я не сравниваю себя со звёздами такого масштаба, но хочу сказать, что как минимум это неприлично, а как максимум, если вы вменяемое лицо, то это наказуемо законом. Оголенное тело и фотошоп, который не даёт вам покоя, - я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое.

32-летняя Настя Каменских тоже выложила в Инстаграм снимок, от которого просто захватывает дух. Певица сфотографировалась полностью обнаженной, продемонстрировав роскошную фигуру.

kamenskux Женщина это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа

За право зрелых женщин сниматься в таком виде, в каком им хочется, голосует и звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина. 57-летняя актриса выложила в Инстаграм ролик, снятый на берегу моря: звезда артистка красуется на камеру в коротких шортиках.

- Да что же это такое. Мало того, что тем, кому за 50 - сиди, старуха. Так теперь и 40- летним ни, ни. Куда мир катится?! Безобразие, - посетовала Елена. - Ишь, распустились совсем, тетки. Дома, в халате, у плиты. А на бал нечего рваться. Мороженого на всех не хватит. Гречка по вам плачет. Принцев наших хотите отбить?! Наболело, знаете, ли.

elena_valushkina Да что же это такое. Мало того, что тем, кому за 50 - сиди, старуха. Так теперь и 40- летним ни, ни. Куда мир катится?!

Примирить спорящие стороны в Инстаграме попытался муж Ксении Собчак Константин Богомолов.

- Главное, девочки, сердцем не стареть! – написал режиссер.

Впрочем, его вялая попытка вряд ли возымела действие.

- На этом месте должна была быть обнаженка жены, - ответила ему модель и светская львица Полина Аскери.

Некоторые подписчики тут же припомнили видео, снятое Богомоловым минувшим летом: режиссер трепетно запечатлел "пятую точку" своей будущей жены. В ролике Ксения выныривает из моря, и с ее мокрых бедер едва не сползают трусики бикини.

- Ксюша, не переживай, к сорокету накачаешь! - прошлись в комментариях подписчики по скромным прелестям телеведущей.