2019-12-21T23:43:30+03:00
Звезды

Назло Собчак: Звезды запустили флешмоб «40 лет – еще не старость» и принялись массово обнажаться в соцсетях

Знаменитые красавицы считают, что их еще рано списывать со счетов
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В ответ на выпад Ксении Собчак звезды, в том числе Анна Седокова, принялись массово выкладывать в Инстаграм фото без одежды. Фото: Инстаграм.В ответ на выпад Ксении Собчак звезды, в том числе Анна Седокова, принялись массово выкладывать в Инстаграм фото без одежды. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Ксения Собчак взбудоражила Инстаграм: заявление телеведущей о том, что в 40 лет женщины выкладывают в соцсети свои фото без одежды исключительно «от отчаяния», и просьба «пристрелите меня, если я в сороковник буду делать также» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие знаменитые красавицы отнесли выпад телеведущей (которой, к слову, 40 будет уже через 2 года) на свой счет и решили ответить Ксении.

Правда, результат оказался совсем не таким, на какой рассчитывала провокаторша Собчак. Вместо того, чтобы признать, что в 40+ главное предназначение женщины (по логике Ксении) - нянчить внуков, звезды принялись массово выкладывать в Инстаграм свои обнаженные снимки. Знаменитости объявили флешмоб «в 40 лет жизнь только начинается» и наперебой рассказывают, почему они собираются и дальше публично демонстрировать свои прекрасные тела. Причем высказываются все – и те, кому еще нет сорока, и те, кто уже перешагнул эту возрастную планку. Звезды обсуждают тему эйджизма и признаются: они постоянно сталкиваются с тем, что в нашей стране публично назвать женщину в возрасте 40+ «старухой» почему-то не считается дурным тоном.

- Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? – написала певица в Инстаграме. - Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает, кроме самой себя? Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от... внимание... ДРУГИХ женщин.

annasedokovaannasedokova
Анна Седокова часто балует подписчиков снимками в одежде и без нее.
161796 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В поддержку своего поста Седокова опубликовала снимок из фотосессии, в которой она когда-то снялась для мужского глянца. На фото Анна позирует в костюме в стиле садо-мазо, состоящем из кожаных ремней.

- Аня, ты прекрасна! Ещё лет 40 точно можешь выкладывать такие фото. Я вот останавливаться точно не собираюсь, - написала ей в комментариях Светлана Бондарчук.

Сама Светлана тоже дала Собчак отповедь на своей страничке в Инстаграме. Модель поделилась видеороликом, запечатлевшим рабочие моменты недавней фотосессии. В ролике 51-летняя Бондарчук позирует в черном купальнике с высоко вырезанными трусиками, очень откровенном и сексуальном.

a030aaa030aa
Внимательно почитала все комментарии Приятно и важно, что 90% это любовь и дружба) я рада, что основная моя аудитория это люди, которые живут в счастливом мире Но все таки решила ответить людям с негативным взглядом на возраст и оголенность.
30389 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не представляю, что Николь Кидман, Шэрон Стоун, Джей Ло или Анджелина Джоли подвергаются троллингу в современном мире за свой возраст, - написала она. - Уж простите, мы одной возрастной категории, и я не сравниваю себя со звёздами такого масштаба, но хочу сказать, что как минимум это неприлично, а как максимум, если вы вменяемое лицо, то это наказуемо законом. Оголенное тело и фотошоп, который не даёт вам покоя, - я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое.

32-летняя Настя Каменских тоже выложила в Инстаграм снимок, от которого просто захватывает дух. Певица сфотографировалась полностью обнаженной, продемонстрировав роскошную фигуру.

kamenskuxkamenskux
Женщина это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа
403886 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За право зрелых женщин сниматься в таком виде, в каком им хочется, голосует и звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина. 57-летняя актриса выложила в Инстаграм ролик, снятый на берегу моря: звезда артистка красуется на камеру в коротких шортиках.

- Да что же это такое. Мало того, что тем, кому за 50 - сиди, старуха. Так теперь и 40- летним ни, ни. Куда мир катится?! Безобразие, - посетовала Елена. - Ишь, распустились совсем, тетки. Дома, в халате, у плиты. А на бал нечего рваться. Мороженого на всех не хватит. Гречка по вам плачет. Принцев наших хотите отбить?! Наболело, знаете, ли.

elena_valushkinaelena_valushkina
Да что же это такое. Мало того, что тем, кому за 50 - сиди, старуха. Так теперь и 40- летним ни, ни. Куда мир катится?!
9993 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Примирить спорящие стороны в Инстаграме попытался муж Ксении Собчак Константин Богомолов.

- Главное, девочки, сердцем не стареть! – написал режиссер.

Впрочем, его вялая попытка вряд ли возымела действие.

- На этом месте должна была быть обнаженка жены, - ответила ему модель и светская львица Полина Аскери.

Некоторые подписчики тут же припомнили видео, снятое Богомоловым минувшим летом: режиссер трепетно запечатлел "пятую точку" своей будущей жены. В ролике Ксения выныривает из моря, и с ее мокрых бедер едва не сползают трусики бикини.

- Ксюша, не переживай, к сорокету накачаешь! - прошлись в комментариях подписчики по скромным прелестям телеведущей.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Еще несколько месяцев назад Ксения публиковала видео в бикини и не задавалась вопросом, стоит это делать или нет.
153622 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зюганов высказался по поводу досрочных президентских выборов
Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова
В Берлине назвали «политически неумными» санкции США против «Северного потока-2»
«Отрезать ухо? Мне все равно»: Болсонару заявил, что у него не нашли рак
Утверждено расписание ЕГЭ: Экзамены в 2020 году начнутся с 25 мая
Актриса Джейн Фонда во второй раз задержана за проведение экопротеста у здания Конгресса США
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
После поражения Мчуну бывший тренер посоветовал боксеру Лебедеву завершить карьеру
В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
На Садовом кольце в Москве сгорели два автомобиля
В ВАДА прокомментировали информацию СК об изменении Родченковым базы данных лаборатории
«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
В Конго нашли «черные ящики» разбившегося Ан-72 с россиянами на борту
Рок-музыкант Игги Поп получит премию «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В Перу неисправные автоматы по продаже напитков McDonald's стали причиной смерти
YouTube впервые наградил пользователя за комментарий с миллионом лайков
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры
Лавров: Трамп отправил в Кремль письмо об отношениях с Россией