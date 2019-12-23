«Единая Россия» сохранила доверие жителей Абакана

По предварительным итогам выборов главы Абакана победу одерживает кандидат от «Единой России» Алексей Лемин в 87,38% голосов. Явка к моменту окончания голосования составила 23,21%.

Гендиректор фонда «Центр стратегического проектирования» Виктор Потуремский отмечает - интерес партий к выборам мэра Абакана был гораздо выше, чем со стороны простых граждан. «Для Коновалова и прежний глава города, и достаточно устойчивые позиции «Единой России» внутри Абакана – это, конечно, кость в горле», – охарактеризовал ситуацию политолог.

На этом – весьма неблагополучном для единороссов – фоне кандидат от партии смог обойти конкурентов. «Кандидат от «Единой России», вице-мэр Абакана Лемин участвовал в выборах в довольно жестких условиях, обусловленных тем, что губернатор – представитель КПРФ. Тем не менее, кампанию он провел довольно эффективно», – считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко в свою очередь обратил внимание на то, что побеждать там, где предыдущий градоначальник «был суперпопулярным мэром», было задачей самой по себе не из легких.

«Гибель Булакина – реально большая потеря для избирателей. Он выиграл выборы триумфально и даже получил политическую премию РАСО «Гамбургский счет» за лучшую избирательную кампанию по выборам мэра», – подчеркнул политолог, предположив, что «если бы Булакин был бы кандидатом на выборах главы Республики, то, скорее всего, он бы победил».

Подводя итоги выборов главы Абакана, Дмитрий Орлов отметил, что выигрыш кандидата-единоросса положительно скажется и на городе, и на его жителях, и на местном бизнесе. «Победа кандидата от «Единой России» будет означать эффективное управление городом, стабильное развитие, активизацию инвестиционного процесса. Победа другого кандидата означала бы целый ряд проблем: от необходимости встраивания нового мэра в систему управления до осложнения ситуации с бюджетными доходами и частными инвестициями», – уверен политолог.

Всего в досрочных выборах главы Абакана принимали участие четыре кандидата: Михаил Молчанов (ЛДПР), Алексей Лемин («Единая Россия») и двое самовыдвиженцев – Иван Аксенов и Василий Мельцер. Изначально об участии в выборах заявили 13 человек, но только шесть из них дошли до подачи документов на регистрацию, после чего избирком отсеял еще двух самовыдвиженцев.