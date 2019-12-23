2019-12-23T12:11:13+03:00
Общество

МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост

На кузбасской шахте «Листвяжная» испытан первый грузовик, который в автономном режиме преодолевает около 1 км между точками погрузки и разгрузки
Антон БАЛУЕВ
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Беспилотный режим на территории предприятия обеспечила базовая станция МегаФона, на которой использована технология 5G. Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживали скорость, местоположение беспилотного Камаза, расход топлива, нагрузку на шасси, температуру двигателя.

Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».

-Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», - отметил во время видеозвонка генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

По словам руководителя «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, испытания беспилотного самосвала стало первым практическим этапом реализации проекта «Цифровое горное предприятие». В рамках проекта будет создан карьерный робот-самосвал, что позволит вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП.

Базовые станции МегаФона сейчас покрывают связью территории четырех угледобывающих предприятий «СДС-Уголь». Сотрудничество обеих компаний проходит в рамках программы развития сетей 5G. Ранее МегаФон вместе с другими операторами связи создали СП для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

МегаФон и «СДС-Уголь» будут совместно создавать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, которые призваны повлиять на рост производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.

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