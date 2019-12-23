2019-12-23T14:07:38+03:00
Общество

Отправляемся в новогоднее путешествие с МегаФоном и общаемся без роуминга!

МегаФон и Booking.com заключили соглашение о предоставлении своим клиентам бесплатного роуминга в 130 странах
Антон КОСОВ
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МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей.

Звонки и интернет в путешествиях будут бесплатными. Как воспользоваться этой возможностью? Сначала на Booking.com бронируете и оплачиваете отель. Потом вводите свой номер МегаФона, заселяетесь и получаете целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту МегаФона уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

-Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении, – прокомментировал партнерство с Booking.com коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

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