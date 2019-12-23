Магазин исключительной заботы

- Изменяя концепцию магазина, в первую очередь мы заботились о наших покупателях, - с этих слов начал экскурсию по просторному торговому залу (585 кв. м) генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров. - В фокусе нового формата - свежая продукция, а также быстрое и удобное обслуживание. Для этого мы ввели в эксплуатацию новые компактные кассы самообслуживания. Это наш собственный технологический продукт, разработанный в Х5 Retail Group.

Сразу за кассами самообслуживания в новом магазине располагается так называемая арена свежести.

Выкладка овощей, фруктов и других продуктов с короткими сроками годности в три яруса организована на "фреш-арене" по центру. Здесь же можно найти столь востребованную сейчас готовую еду и еду, которую можно съесть на ходу (food-to-go и food-to-eat), а также приобрести свежесваренный кофе из кофемашины или апельсиновый фреш. Кто устал и у кого "устал" мобильный телефон, может отдохнуть в специально оборудованной зоне отдыха и зарядить гаджеты.

- Стали очень удобные подходы к полкам! Просто красота! Все нужное каждый день расположено близко ко входу, можно быстренько заскочить, отовариться и двигаться дальше по своим делам, - радуется постоянная покупательница Мария. - Это наш родной магазин, сколько лет сюда ходили и еще будем ходить. Ведь вновь открытый - еще лучше. Посмотрите, какие фрукты-овощи. У меня сегодня семейный праздник, а эти яблоки, апельсины, маленькие арбузики украсят стол. Я еще не все обошла здесь, побегу...Вижу - хлеб появился великолепный, с разными добавками, семечками, а цена на него приятная.

В самом деле, расположенная прямо в торговом зале пекарня, позволила расширить линейку свежих хлебобулочных изделий до 50 позиций.

Всего же категория fresh заняла около половины торгового зала (то есть это примерно 300 кв.м).

Итоги года, или чем можно похвастаться

Сначала статистика: по словам Сергея Гончарова, в Москве и области функционирует 2700 сетевых универсамов, в столице - более 1100, 13 из которых уже в новой концепции. Почти во всех таких магазинах торговой сети уже применяются электронные ценники. Этот магазин - не исключение. Электронные ценники снижают трудозатраты и минимизирует ошибки.

Теперь по проектам.

Социальные инициативы

Совместный проект с поисково-спасательным отрядом "Лиза Aлерт"

Цель - помогать потерявшимся и дезориентированным людям (в основном речь, конечно, идет о детях и пожилых) вернуться домой. Проект стартовал весной, и всего за восемь месяцев он помог найтись более чем 250 людям.

Как это работает? Все сотрудники магазина прошли специальное обучение и знают, как определить дезориентированного или потерявшегося человека и главное – что необходимо предпринять, чтобы ему помочь. В случае обнаружения таких людей в магазине, он сообщает об этом на специально выделенню горячую линию, где специалисты сориентируют, как действовать.

Проект "Корзина доброты"

В рамках проекта любой желающий может купить продукт длительного хранения (например, это может быть бакалейная продукция - крупы, сахар, макаронные изделия, мука, чай, конфеты) и оставить его в корзинке у волонтера на выходе из магазина. Далее из всех собранных продуктов формируются наборы, X5 Retail Group добавляет в них продукты, чтобы корзины были равноценными и затем эти наборы волонтеры фонда адресно передают тем, кто нуждается в помощи.

Совместный проект с АliExpress

С осени в магазинах «Пятёрочка» можно получать заказы с AliExpress. Уже выдано более 130 тыс. заказов, 90% из которого находились в пути действительно не больше двух недель.

Также через постаматы или кассы в «Пятерочках» выдаются посылки и отечественных сервисов по доставке товаров - Оzоn, LaModa, Беру и т.д. Доставка осуществляется через платформу почтовых сервисов 5Post с использованием логистики X5.

За год выдано более 2 млн таких бандеролей.

Уже в более, чем половине магазинов в Москве организованы пункты выдачи.

Экологические инициативы

В качестве альтернативы одноразовым пакетам покупателям предлагаются бумажные пакеты, многоразовые сумки и мешки для овощей и фруктов.В магазине используется энергосберегающее оборудованиеЗа первое полугодие 2019 года потребление электроэнергии снизилось более чем на 78 млн кВт ч. А такой эффективный расход позволил на 109 тыс. тонн снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Проект по созданию экологичного интерьера в магазине.

В частности, плафоны в торговом зале сделаны из перерабатываемого пластика с помощью 3D принтера. Освещение - тоже с уменьшенным потреблением электроэнергии.

Торжественный момент

На церемонии открытия юбилейного 15000-го магазина присутствовали начальник Управления торговли и услуг префектуры ЦАО города Москвы Диана Захарова, генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров, исполнительный директор макрорегиона "Москва" торговой сети "Пятёрочка" Эмиль Багиров и директор магазина-юбиляра Алла Мотынга.

Разрезая символическую красную ленточку, Сергей Гончаров отметил:

- К нам в гости ежедневно приходит более 12 млн человек. «Пятёрочка» уже стала для россиян одним из главных магазинов у дома. Но нельзя стоять на месте, необходимо отвечать вызовам времени и меняться. Сегодня мы для вас открыли магазин в новом концепте. "Пятёрочка" стала еще более заботливым и удобным магазином, где вы всегда приобретете все самое свежее по привлекательным ценам. Мы всегда старались и будем стараться впредь делать все возможное, чтобы вы были счастливы с нами! С наступающим Новым Годом!