2019-12-23T14:07:38+03:00
Общество

Омский НПЗ поддержал онлайн-проект в помощь детям с онкологией

Новый портал позволяет родителям заболевших малышей быстро получить информацию и поддержку
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: onpz.gazprom-neft.ruФото: onpz.gazprom-neft.ru
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Для родителей детей, столкнувшейся с онкологией, новость о диагнозе всегда становится шоком. И зачастую они не знают, куда идти за информацией и поддержкой, иногда теряя драгоценное время на принятие этой ситуации и попытках разобраться как быть дальше.

Волонтерский проект «Чудо рядом» был создан, чтобы оказать максимальную экспертную помощь родителям малышей, больных раком. Вся информация в нем получена от компетентных онкологов и юристов. И проект уже получил высокую оценку родителей заболевших детей. Наличие такого ресурса очень поможет семьям скорее обратиться за помощью и понять, как лучше действовать в ближайшие месяцы или даже годы. Информация также доступна всем родителям детского отделения химиотерапии в виде брошюр, и доступна онлайн.

И этот проект не появился бы на свет, если не помощь грантов. Так, благодаря грантовой поддержке Омского НПЗ удалось создать на портале своего рода карту пути, который проходит семья от постановки диагноза до завершения терапии и прохождения курса реабилитации.

Всего же в 2019 году ОНПЗ поддержал 28 общественно значимым проектам инициативных омичей. Проект «Траектория поддержки» был отмечен грантом в рамках социальных инвестиций «Родные города».

Как отметила автор «Чудо рядом» Елена Ерзенкова в течение трех лет волонтеры оказывают помощь семьям, оказавшимся в непростой ситуации. И помощь ОНПЗ дала возможность выполнить это нужное дело – дать возможностям людям почувствовать поддержку и получить всю необходимую информацию в простой и доступной форме.

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