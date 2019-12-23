"Никак не хотела расставаться": Цекало выкупил фамилию у Галушки для новой жены

Совсем недавно поклонники радовались за бывшую жену Александра Цекало. На одной из фотографий Виктория Галушка была замечена с мужчиной у загса. Обыватели решили, что женщина обрела свое женское счастье с новым избранником. Однако все оказалось не так.

Александр Цекало год назад женился на казахской красавице Дарине Эрвин. Между супругами царит полное взаимопонимание по всем вопросам. Кроме одного. Эффектная брюнетка никак не соглашалась сменить свою девичью фамилию. Модель говорила, мол, уже есть одна Цекало, этого достаточно.

Речь шла о третьей жене продюсера. "Саша оставил ей дом, машину, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось - заплатил", - цитирует "СтарХит" осведомденного источника. Вика по условиям договоренностей должна была съездит на Украину и официально вернуть себе девичью фамилию.

Так оно и случилось. А на фотографии, которая сделана у загса, рядом с Галушкой вовсе не жених, а один из юристов. Он следил за исполнением сделки.

В окружении Цекало отметили, что отношения продюсера с бывшей женой крайне натянутые. "Саша категорически отказывается вступать в контакт с Викой", - подчеркнул инсайдер.

Впрочем, продюсера куда больше волнует нынешняя жена. Говорят, Александр ею безмерно гордится. Мол, Эрвин сама зарабатывает на жизнь картинами, недавно поступила в магистратуру. С детьми от Вики шоумен видится редко. Летом Миша и Александра прилетали к нему в Америку. Он очень скучает по наследникам.

Напомним, в январе 2019 года продюсер подтвердил свой развод с третьей женой. Тогда же Александра заметили в обществе роскошной брюнетки модельной внешности. Позже стало известно о романе Александра Цекало и Дарины Эрвин. А буквально через несколько недель продюсер женился на молодой художнице, которая младше его на 30 лет. С четвертой супругой Цекало счастлив. Они много путешествую. Молодая жена выкладывает не только свои снимки, но и совместные пикантные фото с Александром, демонстрируя полную идиллию.