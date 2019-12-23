Красивая внучка Ельцина заигрывает с бывшим женихом Лопыревой

Футболист Федор Смолов - завидный жених. В копилке перспективного футболиста не только лучшие голы, но и романы с первыми красавицами России. Так, в свое время спортсмен встречался с моделью Викторией Лопыревой, фотомоделью Мирандой Шелия и с "Мисс Россия 2015" Софией Никитчук. Поговаривают, что сейчас сердце Федора свободно. При этом футболисту оказывает знаки внимания самая младшая внучка первого президента России Бориса Ельцина.

smolovfedor_10 Сказали выставить

17-летняя девушка родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина - Татьяны Юмашевой и Валентина Юмашева. Родной брат Маши - Борис Ельцин-младший, а сводная сестра по отцу - Полина Дерипаска.

Мария всю жизнь живет за границей. В совершенстве говорит на английском и французском. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Помимо прочего увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Брала уроки вокала и увлекалась живописью. А еще она выросла настоящей красавицей.

"Родители, если у них есть возможность, должны впихнуть в детей максимум умений, которые потом им пригодятся в их подростковой и взрослой жизни", - признавалась в одном из интервью Татьяна Юмашева.

yeltsinboris Борис Ельцин-младший с мамой Татьяной Юмашевой и сестрой

У Марии закрытый аккаунт в соцсетях. При этом в блоге футболиста Федора Смолова она проявляет активность - оставляет смайлики. Судя по геотегам, которые ставит Федор, он отдыхает на Карибах.

Именно оттуда Смолов выложил снимок, который лаконично подписал: "Сказали выставить". Внучка Ельцина не только оставила смайлик в виде перчика, но и комментарий "Повторяешься".

yeltsinboris Самая младшая внучка Бориса Ельцина выросла красавицей

Федор Смолов к своим 29 годам много достиг. Его карьера идет в гору, он живет в шикарной квартире в Москве, одевается в дорогих магазинах. Кроме того футболист - очень щедрый. Во время шоу Comment Out перевел 400 тысяч рублей на счет сельского Дома культуры в Алтайском крае, где на эти деньги сделают ремонт.