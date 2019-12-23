2019-12-23T14:43:35+03:00
Политика

Адмирал рассказал, как обезвреживали мины перед погружением Путина

Оказалось, глава государства буквально «ходил» по бывшему немецкому минному полю в Финском заливе
Виктор БАРАНЕЦ
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Июль 2019 года. Президент РФ Владимир Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Фото Михаил Метцель/ТАССИюль 2019 года. Президент РФ Владимир Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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В июле этого года я был в группе журналистов, которые сопровождали Владимира Путина на остров Гогланд в Финском заливе. Там километрах в 30 от берега подводно-поисковая экспедиция, которую возглавляет Константин Богданов, в свое время обнаружила погибшую в 1942-м году советскую подлодку Щ-308 «Семга». А в тот день Путин решил воздать почести экипажу погибшей советской субмарины, спустившись к ней на батискафе на 50-метровую глубину. Перед погружением Богданов обстоятельно рассказал президенту об истории подлодки и ее последнем боевом походе, о сложной минной обстановке, в которой оказалась Щ-308 в день гибели.

И вот тут Путин явно «завёлся», азартно рассказывая о густо и хитро расставленных немцами смертельных ловушках на дне залива. Да так, что Богданов потом с удивлением сказал мне: «Он же в этих вопросах разбирается лучше меня!».

У меня тогда создалось впечатление, что Путин был заранее готов к теме. И я после погружения спросил у него:

- Вы специально готовились к такому профессиональному разговору?

Путин улыбнулся и ответил:

- Да я же с молодости кучу книг перечитал об этом. У меня и отец, и другие родственники были связаны с морем, многие воевали. Вот я и в курсе.

Но об одной любопытнейшей детали он почему-то промолчал.

Только сейчас выяснилось, что во время погружения Путин на батискафе «ходил» прямо по бывшему минному полю. Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов рассказал «Красной звезде», что моряки-балтийцы перед визитом Путина нашли и обезвредили на дне Финского залива два десятка мощных немецких боеприпасов времен Второй мировой войны. Якорные мины с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте…

Знал ли об том Путин? Наверняка знал. Но почему-то промолчал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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