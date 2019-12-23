2019-12-23T14:52:00+03:00
В мире

Нарышкин записал Петра I в разведчики и пообещал рассекретить дела семерых нелегалов

СВР России готовится отметить столетний юбилей
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Сергей Нарышкин гасит почтовые марки, выпущенные к столетию СВР России.Сергей Нарышкин гасит почтовые марки, выпущенные к столетию СВР России.Фото: Елена ЧИНКОВА
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Столетие Службы внешней разведки будет отмечаться только через год, 20 декабря 1920 года, но подготовка к юбилею уже идет. По такому случаю страна, в частности, узнает имена семерых героев-нелегалов.

"Внешняя разведка была, есть и остается очень сильным и эффективным инструментом государства в защите национальных интересов. Ее сотрудники - не вымышленные супермены, они такие же граждане нашей страны, высокообразованные, ответственные, переживающие за свою Родину. Отдельные эпизоды из истории разведки, которые могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности, следует сделать достоянием широкой общественности. Работа идет вовсю. Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников "особого резерва". Будет рассказано о жизни и работе этих людей. Не все из них сейчас живы. А о тех разведчиках, чьи имена пока не могут быть раскрыты, мы постараемся рассказать языком искусства", - объявил в понедельник на круглом столе в Российском историческом обществе его председатель и директор СВР России Сергей Нарышкин.

По его словам, отобранные для обнародования документы касаются как военного, так и послевоенного периода.

"Я помню, как мальчишки зачитывались историями разведчиков, зачитываются и сейчас. Очень популярны фильмы о разведке, хотелось бы, чтобы их было больше. Именно история в лицах воспитывает патриотизм", - отметила следом министр просвещения РФ Ольга Васильева, добавив, что такие примеры должны стать достоянием всей страны.

В то же утро под проливным декабрьским дождем Нарышкин с коллегами открыл памятник первому председателю Императорского Русского исторического общества, другу Пушкина и тоже близкому к разведке XIX века князю Петру Вяземскому.

А самой внешней разведке, как оказалось, отнюдь не сто лет.

"Еще Петр I занимался агентурной разведкой, направляя подчиненных на стажировки, и сам, как говорится, под дипломатическим прикрытием добывал много политической и научно-технической информации", - просветил несведущих Нарышкин.

А в ответ на реплику историков о том, что об успехах разведки не знает никто, о провалах знают все, с улыбкой заверил: "Один человек в стране знает и о наших успехах".

ИСТОЧНИК KP.RU

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