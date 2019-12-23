2019-12-23T16:47:38+03:00
Авто

Топ-10 улиц Москвы, с которых чаще всего эвакуируют машины возглавила Пресненская набережная

"Комсомолка" публикует список улиц, где регулярно работают эвакуаторы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Забрать машину со штрафстоянки в первые сутки стоит 5000 рублейЗабрать машину со штрафстоянки в первые сутки стоит 5000 рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На что только не идут автомобилисты, чтобы не платить за парковку: заклеивают номера, прячут машины во дворах, на тротуарах и детских площадках. Но эвакуаторщики не дремлют. Количество увезенных на штрафстоянку автомобилей за весь 2019-й год в Московской паркинге обещают обнародовать уже в январе. А пока в ведомстве составили рейтинг улиц, где чаще всего эвакуировали машины за 11 месяцев текущего года (смотри топ-10).

В списке десять улиц. Интересно , что большинство из них находятся за пределами Садового кольца. То есть это те улицы, на которых далеко на самый высокий тариф за парковку.

- Все улицы из списка имеют центры притяжения. Как правило, это крупные торговые центры, офисные здания или станции метро. К примеру , лидер рейтинга Пресненская набережная, находится рядом с Москва-Сити , - объяснили "КП" в пресс-службе АМПП. - При этом в деловом центре есть собственный палатный паркинг. Автомобилисты, видимо, пытаются сэкономить, но на деле платят дважды.

Забрать машину со штрафстоянки в первые сутки стоит 5000 рублей, прибавьте к этой сумме штраф за нарушение правил парковки: 3000 рулей. Итого: 8000 рублей. Скрученные госномера многим кажутся спасением, мол машину без опознавательных признаков не эвакуируют. Но на самом деле это не так.

- В 2019 году было перемещено на штрафстоянки более 1800 автомобилей, припаркованных без номеров или с подложными номерами. Чаще всего в 2019 году эти машины эвакуировали с Волгоградского и Ленинградского проспектов, а также с Неглинной улицы , - прокомментировали в Московском паркинге.

Топ-10 улиц Москвы, с которых чаще всего эвакуируют машины Фото: Рушан КАЮМОВ

Топ-10 улиц Москвы, с которых чаще всего эвакуируют машиныФото: Рушан КАЮМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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