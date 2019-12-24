МегаФон разрушает барьеры на пути в цифровой мир

Новый салон МегаФона открылся в московском торговом центре «Метрополис». Площадь Experience store около 130 квадратных метров, что в 3 - 4 раза больше стандартных магазинов компании. Первое, что впечатляет на входе, это гармоничное сочетание свободного пространства и максимально представленной в нем техники, разделенной на тематические зоны. Здесь соседствуют фитнес-браслеты и часы, смартфоны и игровые консоли, ЖК-телевизоры и акустические системы, гаджеты для «умного дома» и бытовая техника.

По словам генерального директора АО «МегаФон Ритейл» Андрея Левыкина, это шаг навстречу ожиданиям и желаниям клиентов: людям интересно узнать не только о том, что они собираются купить, а обо всем многообразии цифровой техники.

Присутствуют в магазине несколько «экосистем» Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor. В каждой представлена линейка продукции одного бренда - аксессуары, гаджеты, бытовая техника и другие фирменные товары.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Типичный магазин цифровой электроники, может подумать читатель. Да, магазин. Но не типичный. Experience store переводится как «магазин пользовательского опыта», где между товаром и покупателем отсутствуют привычные барьеры - стекло витрины или прилавок продавца. Любой гаджет здесь можно взять с полки и, расположившись в кресле-пуфе, без спешки протестировать.

Например, в зоне акустики - «живой» водопад: вода каскадом стекает по стеллажу из бумбоксов, что наглядно демонстрирует их герметичность. Поток не мешает включить любой из них и проверить качество звука.

В магазине открыт доступ к бесконечной полке книг: «полистал» любую из них - получил QR-код к электронной библиотеке и подписку.

А еще здесь можно не спеша пробежаться по каналам МегаФон-ТВ, попросить Алису запустить робота-пылесоса, включить видеонаблюдение и даже, соблюдая осторожность, прокатиться на электросамокате. Больше похоже не на магазин, а на парк развлечений в миниатюре! Сходство с ним усиливает центральная зона магазина, где расположена арена виртуальной реальности. Шлем на голову - и вы в другом мире!

Фото: предоставлено пресс-службой Мегафона

БЕЗ ПРОДАВЦА…

Консультанты-продавцы рядом, но в ненавязчивом режиме ожидания: приходят на помощь, когда помощь нужна. Многие посетители обходятся без них: магазин напичкан виртуальными помощниками-мониторами, на которых можно увидеть полную информацию о всех товарах. Причем не только о представленных в этом магазине. На большой интерактивной панели отображается ассортимент интернет-магазина МегаФона.

Можно заказать товар, и через 90 минут его доставят в Experience store.

А в уголке бизнеса представлены технологические решения, которые помогают предпринимателям высвободить кучу времени от рутины и сосредоточиться на работе. Если раньше они должны были приезжать в офис В2В, то теперь, зайдя в Experience store, могут узнать о новинках для решения их задач. Как от сотрудника, так и самостоятельно: на мониторе отображается широкий спектр предложений. Например, сервис видеоконференции позволяет в режиме реального времени проводить совещания и презентации в HD качестве. Общаться могут до 100 человек, а на экране отображается до 16 видео. При этом все участники могут говорить и слышать остальных.

А виртуальная АТС дает возможность бизнесменам быстро и без капитальных затрат организовать «умную» телефонию. Система контроля кадров позволяет оценивать эффективность работы подчиненных.

Навигация виртуальных помощников продумана до мелочей: они позволяют найти интересующий товар исходя из предпочтений покупателя и понять, насколько он хорош, соответствует ли желаниям. Нужен смартфон с мощной батареей? В первых строках списка появятся именно такие гаджеты. Ну а дальше шаг за шагом покупатель приходит к тому, что искал.

Подтвердить правильность выбора он может сразу - большинство моделей представлены на открытых витринах. Определившись, нажимает кнопку вызова, и консультант-продавец приносит товар.

…И БЕЗ КАССИРА

Ну а фишка Experience store в том, что здесь можно и вовсе обойтись без участия сотрудника. Выбрав товар, берете его с полки, кладете на панель кассы самообслуживания. Сканер считывает код, вы расплачиваетесь картой и, возможно, не проронив за время пребывания в магазине ни слова, довольный отправляетесь домой.

Кассы самообслуживания для товаров средней ценовой категории - это комплексное решение МегаФона, которых на рынке пока нет.

- Здесь мы тоже приняли вызов рынка - многим клиентам такой формат торговли сам по себе очень интересен. К тому же среди них есть и те, кто не настроен на общение с продавцом, - прокомментировал Андрей Левыкин.

В следующем году такой же магазин пользовательского опыта МегаФон откроет в ТРЦ «Коламбус» в Чертанове. Наиболее интересные по отзывам клиентов технологии будут транслироваться в другие салоны. А к концу этого года принцип открытого доступа будет внедрен в ста из них, и любой посетитель может протестировать любой товар.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Модернизация розничной сети

МегаФона за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году.

Ожидается, что формат Experience store позволит увеличить количество подключений абонентов в 3 раза.

Товарооборот увеличится более чем в 5 раз. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок.

Всего компания планирует инвестировать в обновление розничной сети 2 млрд рублей.

До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов.

Новый подход к ассортименту и обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30 40%, а средний чек - на 8 п. п.

Скорость обслуживания увеличилась в 2 раза.