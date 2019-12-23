Наши девушки — просто огонь!

Эту истину еще раз подтвердили итоги 6-го Чемпионата мира среди женщин и 5-го Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, проходивших 8–16 сентября 2019 года в Саратове. Представительницы прекрасного пола нашей страны на этих соревнованиях поразили всех — с большим отрывом заняли первое общекомандное место, завоевали 30 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали и установили новые мировые рекорды.

Официальным партнером этих состязаний выступил Сбербанк. Поэтому и награждение наших блистательных чемпионок состоялось в главном офисе банка в Москве на Вавилова, 19. В торжественной церемонии приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, Первый заместитель Министра МЧС России, Президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, заместитель Министра МЧС России Илья Денисов, тренеры женской сборной и спортсменки.

«Ваша победа вызывает гордость. Вы настоящие победители. Для нас было счастьем быть рядом с вами и поддерживать вас. Желаю счастья в личной жизни, берегите себя», — пожелал спортсменкам Герман Греф.

Александр Чуприян отметил, что женская сборная МЧС России блистательно выступила на соревнованиях, прославила страну и Министерство: «Соревнования прошли на высочайшем уровне. Мы не подвели и победили. Сегодня мы чествуем вас, девушки. Вы доказали, что лучшие, не сбавляйте оборотов и достигайте результатов».

Руководители МЧС России и Сбербанка наградили памятным часами ведомства тренерский состав женской сборной МЧС — Виктора Маркина, Владимира Старыгина и Ирину Машонину, а также победителей соревнований среди женщин: Екатерину Чендакову, Анжелику Доканеву, Екатерину Гусеву, Эльзу Абубакирову, Людмилу Кирдяшову, Валерию Друздь, Оксану Юцюс, Анастасию Романову и Анну Стародымову.

В завершение церемонии в знак крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества Александр Чуприян вручил Герману Грефу боевую каску пожарного.