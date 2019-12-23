Злоупотребляем сыром и пивом: чем реальная продуктовая корзина отличается от минимальной

За год каждый соотечественник на покупки в магазинах спустил более 89 тысяч рублей. В среднем - 7430 рублей в месяц (против 6980 рублей в 2018-м). Такие цифры приводит «Тинькофф банк», который проанализировал расходы 20 миллионов своих клиентов.

Оказалось, 60% всех расходов в супермаркетах пошли на продукты питания. И больше всего россияне потратились на пиво, сыр и вино. В пятерке главных трат - также сигареты. Такая диета разительно отличается от рекомендованной россиянам, где должны преобладать молочные и мясные продукты, хлеб (см. «Конкретно»).

Экономист Антон Шабанов считает, что большое количество пива и вина в структуре потребления для России — обычное явление. Это наш национальный менталитет. А то, что мы постепенно переходит от крепкого алкоголя к слабому, все же позитивный момент.

- Потребитель редко принимает осознанное решение, - говорит Шабанов. - У нас жизнь не самая веселая и хочется себя чем-то порадовать. Сварить два яйца и запить молоком — так себе удовольствие. Так поступит лишь один человек из тысячи. Многие предпочтут выпить недорогого вина, закусить рыбкой или сыром. Та ситуация, которая складывается в экономике России, скорее наоборот подстегивает к отдыху в таком формате.

По словам главного редактора портала «Алкоголь.ру» Михаила Смирнова, в Чехии и Германии пива пьют на душу населения еще больше, чем в России. И живут совсем неплохо.

- Как говорил Гиппократ, все есть яд и все лекарство. От небольших доз пива и вина будет только польза, - считает Смирнов. - Судя по предоставленным расчетам, народ в среднем алкоголя потребляет в меру. И не случайно в пятерке первых продуктов оказался сыр: это идеальная закуска.

Конкретно

КАК НАМ РЕКОМЕНДУЮТ ПИТАТЬСЯ

(Минимальная продуктовая корзина на месяц, 10 самых дорогих продуктов)

Молоко - 9,1 л. 710 руб.

Говядина - 1,25 кг. 611 руб.

Хлеб ржаной - 9,6 кг. 493 руб.

Хлеб пшеничный - 6,25 кг. 481 руб.

Творог - 800 гр. 268 руб.

Рыба свежая - 1,2 кг. 239 руб.

Мясо птицы - 1,2 кг. 172 руб.

Свинина - 300 гр. 118 руб.

Сыр - 210 гр. 115 руб.

Яйца - 15 шт. 92 руб.

(Согласно Федеральному закону №227 и данным Росстата).

ЧТО МЫ ПОКУПАЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ

(Реальная продуктовая корзина на месяц, 10 самых дорогих продуктов)

Пиво - 3,8 л. 431 руб.

Сыр - 800 гр. 424 руб.

Вино - 1 л. 409 руб.

Курица - 2,8 кг 401 руб.

Сигареты - 3,5 пачки 386 руб.

Молоко - 3,5 л. 275 руб.

Сок, газировка - 5,75 л. 253 руб.

Колбаса - 510 гр. 245 руб.

Масло - 280 гр. 171 руб.

Водка - 260 мл. 163 руб.

(По данным исследования «Тинькофф» и данным Росстата).

* - для расчета цен взяты средние цены на указанные продукты по РФ на ноябрь 2019 года согласно Росстату.