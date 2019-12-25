Кока-колу придумали фармацевты?!

Первое занятие провели генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев и профессор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, доктор фармацевтических наук Мария Денисова. Оно было посвящено науке фармации и профессии фармацевта. Это был совсем не скучный урок.

Ребята были поражены, узнав, что человек с фармацевтических образованием может работать судебно-медицинским экспертом. Еще больше удивились, узнав, что автор "Шерлока Холмса..." – Артур Конан Дойль - по окончании вуза колдовал над лекарствами. И что другой известный писатель - О. Генри - в юности тоже работал в аптеке. Открытием для детей стало и то, что королева детективов Агата Кристи в реальной жизни была большим специалистом в приготовлении смертельных снадобий и наркотических препаратов. Судя по всему, любила писательница авантюрный жанр в любом его проявлении.

А рассказ о том, что к знаменитой на весь мир Кока-коле тоже приложили руку фармацевты, вызвал у ребят уже не шуточный интерес к профессии фармацевта, открывшейся с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что напиток изначально считался лекарством от депрессии, неврастении и болей в животе. Если с ним, конечно, не перебарщивать, как с любым другим лекарством. В противном случае оно превратится в противоположность себе - в яд. (Что иногда и случается, когда молодежь злоупотребляет популярным напитком, наживая тем самым сахарный диабет и другие неприятности со здоровьем.)

Бутерброд изобрел фармацевт Николай Коперник

Фармация как наука существовала еще в древности. Сведения о ней имеются с VIII века до н.э. И это ни больше ни меньше - самая настоящая история человеческих страстей - жажды власти, могущества, любви, познания. Сколько с фармацевтическим искусством связано незаурядных имен и биографий, трагедий и триумфов, падений и восхождений.

История аптекарского дела таит в себе массу неожиданных поворотов. Казалось бы, обычный бутерброд – хлеб с маслом - простая вещь. Но и у него есть своя история, связанная с медициной. Изобрел такой бутерброд аптекарь - Николай Коперник! Да-да, и он тоже был медиком. Однажды, чтобы предотвратить эпидемию среди солдат, вызванную поставками грязного хлеба, он предложил чистый хлеб смазывать маслом, чтобы его легко было отличить от загрязненного...Сочетание пришлось всем по вкусу. Так и пошло.

Познавательная лекция

Ориентируют, но не давят и не вербуют

Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев подвел итоги проведенного спецкурса. Он сказал: «Суть и смысл профориентации – это постепенная передача ответственности за выбор профессии ребенку. Мы не стремимся сказать маленькому человеку: «эта профессия тебе подходит или не подходит». Мы даем компас, который покажет путь в многообразие профессий. И хорошо, если за нами последуют и другие взрослые, представители других отраслей. Только так можно помочь подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии, показать, чем она интересна». Только погрузившись в тот или иной профессиональный мир подростки смогут примерить предлагаемую специальность на себя и понять, насколько это их захватывает или нет.

Что касается практической фармацевтики, то с сентября в Центре помощи детям «Наш дом» появился кабинет профориентации - большая игровая аптека. Здесь всегда кто-то есть. Ребята играют, анализируют, придумывают и мечтают "сочинять" спасительные препараты, как только заработает обещанная им взрослыми расширенная обучающая фармацевтическая программа. Это возможность познакомиться не только с теорией и историей предмета, но и тонкостями фармации, секретами и условиями рождения новых целительных средств...В скором времени ребят ожидают экскурсии на фармацевтическое производство. Так что впереди еще полно открытий.