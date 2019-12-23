2019-12-23T19:19:38+03:00
Звезды

Елена Летучая требует 50 млн за травлю

Телеведущая и ее супруг выступили с заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вот уже три года Елена Летучая замужем за юристом Юрием АнашенковымВот уже три года Елена Летучая замужем за юристом Юрием АнашенковымФото: Михаил ФРОЛОВ
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Елена Летучая полюбилась телезрителям как бескомпромиссная ведущая программы "Ревизорро". Правда, появлениям эффектной блондинки были рады далеко не все заведения. При конфликтах во время съемок телеведущая сохраняла неподдельное спокойствие. Журналистка учила зрителей, как правильно отстаивать права. И продолжает это делать и в реальной жизни.

Вот уже три года Елена Летучая замужем за юристом Юрием Анашенковым. Пока супруги живут для себя и не спешат обзаводиться наследниками. На вопрос о детях телеведущая не раз отвечала, что очень ответственно и серьезно относится к такому шагу. У ее мужа подрастают двое наследников от предыдущих отношений. Казалось, у супругов, которые не выпячивают свою линую жизнь на всеобщее обозрение, в жизни все хорошо. Но на днях телеведущая и ее муж сообщили, что хотят подать в суд.

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Настроение - купальник
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"Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы", - заявили Летучая в комментарии к ролику.

Причиной недовольства звезды стала одна из развлекательных программ. "Сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал телевизионного шоу «Звезды сошлись» так, чтобы создать негативное мнение о нашей семье... Нельзя искажать истину ради получения выгоды! Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом", - добавила телеведущая.

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Для меня красота внешняя - это здоровье
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Ее муж добавил, что репортеры "использовали непроверенную информацию, а где-то откровенную ложь". "Мной и моими юристами были подготовлены несколько исков на сумму 50 миллионов рублей о чести, достоинстве и репутации моей семьи". Правда, супруги не уточнили, какая именно информация в эфире была ложной.

В комментариях под видео завязалась бурная дискуссия по поводу скандальной ситуации. Одна из подписчиц прямо спросила Летучую: "Елена, почему сразу в суд не подали на установление времени встреч для отца?". В ответ звезда сообщила: "Берегли сына! Верили в порядочность матери". И тут же добавила: "Вы в курсе, что первая официальная жена в отличных отношениях с нами и сыном первым?! Она хорошая мама, и сын в отличных отношениях с отцом!".

Стоит отметить, что недавно шоу "Звезды сошлись" посетила бывшая возлюбленная мужа Елены Летучей. Искусствовед Асмик Вайе Рейтор заявила, что после шести лет совместной жизни мужчина ушел от нее. Асмик утверждала, что она продала свою машину и даже взяла деньги в долг у друзей, чтобы доделать ремонт в доме, который якобы записан на мать бизнесмена. Женщина также отметила, что через суд смогла добиться алиментов в размере 13 тысяч рублей.

elenapegaselenapegas
Наша семья столкнулась с безосновательной травлей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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